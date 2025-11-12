GOLD, Золото и XAUUSD - страница 20
Возможно доползем сегодня после 15-00
А стоп где был в Вашей сделке? Под минимумом (1430)?
да! - хорошо идёт XAUUSDM5
хочет развернуться - жёлтая горизонтальная, стоп
всё же, ещё наверное, пойдёт вниз
ну вот, а так хорошо начал ) всё что заработал слил ))) ???
ожидаю 1600+ и потом откат в 1580 +- там поболтаться и третью вершину рисовать. ИХМО...
да нет!
всё же, в этих точках, что то есть. я всё ищу, закономерность.
надо всё таки, с тремя Графиками - следить за направлением.
сегодня 17000 руб. +
Я не торгую со стопами.