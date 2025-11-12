GOLD, Золото и XAUUSD - страница 20

Возможно доползем сегодня после 15-00

prostotrader:

Возможно доползем сегодня после 15-00

А стоп где был в Вашей сделке? Под минимумом (1430)?

да! - хорошо идёт XAUUSDM5

XAUUSDM5

 
А между тем пром-производство в Китае восстанавливается. Да и нефть малость откаталась, уже ~30 USD.
хочет развернуться - жёлтая горизонтальная, стоп

XAUUSDM5

всё же, ещё наверное, пойдёт вниз

Снимок 

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

всё же, ещё наверное, пойдёт вниз

 


ну вот, а так хорошо начал ) всё что заработал слил )))  ???

ожидаю 1600+ и потом откат в 1580 +- там поболтаться и третью вершину рисовать. ИХМО...

GhostMan:

ну вот, а так хорошо начал ) всё что заработал слил )))  ???

да нет!

XAUUSDH2

всё же, в этих точках, что то есть. я всё ищу, закономерность.

надо всё таки, с тремя Графиками - следить за направлением.

сегодня 17000 руб. +

Снимок777и.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

А стоп где был в Вашей сделке? Под минимумом (1430)?

Я не торгую со стопами.

