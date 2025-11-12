GOLD, Золото и XAUUSD - страница 43
Ну совсем меня заклевали, такого Пушистого, Мягкого и Вежливого...
Утренняя публикация
XAUUSD возвращаясь к варианту формирования протяженной коррекции, как горизонтального треугольника
Модель сформирована просто идеально и явно прослеживаются цели нисходящего движения к блоку зон поддержки канала неопределённости.
Единственной "проблемой" представляются уровни предшествующих локальных минимумов.
На графике смотрится все красиво, слишком красиво чтобы поверить что так и есть.
Меня всегда смущают идеальные модели: их все видят, значит видят и те кто видит выставленные ордера.
Святое дело испортить праздник для большинства !
Поэтому рассмотрим подробнее за и против, а также альтернативный вариант.
За!
Которая совпадает с каналом образующих А_С//В и А_С//D.
Альтернативный вариант разметки (см. график справа) - достигнута зона поддержки вокруг которой и может сформироваться восходящий разворот.
ТО есть, сформироваться вершина волны-(Е) младшего волнового уровня SubMicro и начнет формироваться восходящая волна-[c] Micro как более сложный вариант протяженной коррекции.
Этот вариант как контрольный ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Хорошо сказал, не мало. Добавлю, не просматривается классическая попытка пробоя исторического максимума, без неё ещё рано говорить о развороте, вполне возможен рывок вверх, видимо попытка будет позже, движение началось, уже хорошо.
Сделка по золоту / евро:
Нравится моделировать сделки, или есть свой интерес?
Утренняя публикация
Пиздец.
А я думал, что покупать золото надо по 1800 долларов за унцию. Не?
продавай по 1921)))