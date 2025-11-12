GOLD, Золото и XAUUSD - страница 43

Serqey Nikitin:
Ну совсем меня заклевали, такого Пушистого, Мягкого и Вежливого...
Да ладно Никита, чего комедию ломаешь, все же все понимают, не первый год ты тут творишь
 
Ну что 1890 уже, откат, или дальше вниз? 
 
Хорошо идёт, остановка на поддержке 1863 и дальше вниз
 

Утренняя публикация

XAUUSD возвращаясь к варианту формирования протяженной коррекции, как горизонтального треугольника

Модель сформирована просто идеально и явно прослеживаются цели нисходящего движения к блоку зон поддержки канала неопределённости.
Единственной "проблемой" представляются уровни предшествующих локальных минимумов.


На графике смотрится все красиво, слишком красиво чтобы поверить что так и есть.
Меня всегда смущают идеальные модели: их все видят, значит видят и те кто видит выставленные ордера.
Святое дело испортить праздник для большинства !

Поэтому рассмотрим подробнее за и против, а также альтернативный вариант.


За!

  1. Зона начальной поддержки как конечная линия Шиффа - пробита.
  2. Зона устойчивой поддержки как нижней границы канала равновесия - пробита.
  3. Структура горизонтального треугольника полностью соответствует свойствам модели и совпадает со структурой протяженной коррекции индикатора метроном волновых уровней.
  4. Логичная целевая зона - конечная линия коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Которая совпадает с каналом образующих А_С//В и А_С//D.
  5. Промежуточными уровнями поддержки выступают уровни предшествующих локальных минимумов.
  6. ПРОТИВ, кроме того, что все слишком явно и красиво.
    Альтернативный вариант разметки (см. график справа) - достигнута зона поддержки вокруг которой и может сформироваться восходящий разворот.
    ТО есть, сформироваться вершина волны-) младшего волнового уровня SubMicro и начнет формироваться восходящая волна-[c] Micro как более сложный вариант протяженной коррекции.
    Этот вариант как контрольный ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
 
Igor Bebeshin:

Хорошо сказал, не мало. Добавлю, не просматривается классическая попытка пробоя исторического максимума, без неё ещё рано говорить о развороте, вполне возможен рывок вверх, видимо попытка будет позже, движение началось, уже хорошо.

 

Сделка по золоту / евро:


 
Александр:

Сделка по золоту / евро:


Нравится моделировать сделки, или есть свой интерес?

 
Igor Bebeshin:

Пиздец. 

А я думал, что покупать золото надо по 1800 долларов за унцию. Не? 

 
думал чертёж ТУ-134  это самое сложное что я видел)))
 
Алексей Тарабанов:

Пиздец. 

А я думал, что покупать золото надо по 1800 долларов за унцию. Не? 

продавай по 1921)))

