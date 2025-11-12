GOLD, Золото и XAUUSD - страница 67
дотянет сегодня к 1823.06 или нет?
Такими темпами - дотянет !!!
Ну, вот и СТОП!
Зря купил.. Там уровень по фибо по цене 1877 где то, от неё 2 дня отскакивал, сейчас до нижней планки канала 1827 где то а дальше хз. наверно отскок. С чем такое движение связано кто в курсе?
Походу новостной фактор. Доллар укрепился
Очень новостной, который к технике не имеет никакого отношения
Технически прогнозировалось с раннего утра
Идите в "Закономерности"
Там ничего нового, все закономерности уже найдены)
Ну и ладненько.
а к 1750.97 дотянет или нет ???