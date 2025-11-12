GOLD, Золото и XAUUSD - страница 67

SanAlex:
дотянет сегодня к 1823.06 или нет?

Такими темпами - дотянет !!!

 
Александр:

Ну, вот и СТОП!



Зря купил.. Там уровень по фибо по цене 1877 где то,  от неё 2 дня отскакивал, сейчас до нижней планки канала 1827 где то а дальше хз. наверно отскок.  С чем такое движение связано кто в курсе? 
 
Djbl:
Походу новостной фактор. Доллар укрепился 
Screenshot_20201123-184210.jpg  260 kb
 
Александр:
Очень новостной, который к технике не имеет никакого отношения

 
Vitaly Muzichenko:

Технически прогнозировалось с раннего утра

Идите в "Закономерности" 
 
Алексей Тарабанов:
Там ничего нового, все закономерности уже найдены)

 
VVT:

Ну и ладненько. 

Александр:

а к 1750.97 дотянет или нет ???

XAUUSDDaily_1750.97.png  66 kb
 
Новые новости по вакцине, Pfizer было 90% успех, теперь 95%. 
