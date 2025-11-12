GOLD, Золото и XAUUSD - страница 44
Утренняя публикация
XAUUSD возвращаясь к варианту формирования протяженной коррекции, как горизонтального треугольника
Модель сформирована просто идеально и явно прослеживаются цели нисходящего движения к блоку зон поддержки канала неопределённости.
Единственной "проблемой" представляются уровни предшествующих локальных минимумов.
На графике смотрится все красиво, слишком красиво чтобы поверить что так и есть.
Меня всегда смущают идеальные модели: их все видят, значит видят и те кто видит выставленные ордера.
Святое дело испортить праздник для большинства !
Поэтому рассмотрим подробнее за и против, а также альтернативный вариант.
За!
Которая совпадает с каналом образующих А_С//В и А_С//D.
Альтернативный вариант разметки (см. график справа) - достигнута зона поддержки вокруг которой и может сформироваться восходящий разворот.
ТО есть, сформироваться вершина волны-(Е) младшего волнового уровня SubMicro и начнет формироваться восходящая волна-[c] Micro как более сложный вариант протяженной коррекции.
Этот вариант как контрольный ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
осталось подбросить монетку)))
думал чертёж ТУ-134 это самое сложное что я видел)))
Его ещё и проектировали в бумаге, вот работища то была!
Сделка по золоту / евро:
Действительно, хороший результат а зачем публикуете, если не секрет?
Итоги разбора от 21 сентября
Первая цель основного сценария отработала идеально, закрыл продажи по ней, для возобновления после отскока.
Альтернативный сценарий: ни то ни сё....
Но сегодня хотелось бы обратить внимание на другое: напомнить о важности образующих каналов А_С//В и А_С//D.
Вновь подтверждена их значимость, значит не зря ввели их в программу.
Так и не понял - куда прогноз?
Верх или Вниз ???
Это не прогноз, это эскиз :)
----- Igor Bebeshin больше смахивает на Пифагора
У него в аватаре стоит чертёж человека да Винчи, вот он и график делает в том же стиле
А стою пока вниз небольшим объемом - волна коррекции.
Подтрунивать можно бесконечно, но 16 лет торговли по данной методике что-то да значат.
То есть ещё не закрылись? Волна коррекции или всё же разворот?