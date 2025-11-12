GOLD, Золото и XAUUSD - страница 44

Igor Bebeshin:

Утренняя публикация

XAUUSD возвращаясь к варианту формирования протяженной коррекции, как горизонтального треугольника

Модель сформирована просто идеально и явно прослеживаются цели нисходящего движения к блоку зон поддержки канала неопределённости.
Единственной "проблемой" представляются уровни предшествующих локальных минимумов.


На графике смотрится все красиво, слишком красиво чтобы поверить что так и есть.
Меня всегда смущают идеальные модели: их все видят, значит видят и те кто видит выставленные ордера.
Святое дело испортить праздник для большинства !

Поэтому рассмотрим подробнее за и против, а также альтернативный вариант.


За!

  1. Зона начальной поддержки как конечная линия Шиффа - пробита.
  2. Зона устойчивой поддержки как нижней границы канала равновесия - пробита.
  3. Структура горизонтального треугольника полностью соответствует свойствам модели и совпадает со структурой протяженной коррекции индикатора метроном волновых уровней.
  4. Логичная целевая зона - конечная линия коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Которая совпадает с каналом образующих А_С//В и А_С//D.
  5. Промежуточными уровнями поддержки выступают уровни предшествующих локальных минимумов.
  6. ПРОТИВ, кроме того, что все слишком явно и красиво.
    Альтернативный вариант разметки (см. график справа) - достигнута зона поддержки вокруг которой и может сформироваться восходящий разворот.
    ТО есть, сформироваться вершина волны-) младшего волнового уровня SubMicro и начнет формироваться восходящая волна-[c] Micro как более сложный вариант протяженной коррекции.
    Этот вариант как контрольный ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

осталось подбросить монетку)))

Gold только buy, от 1900
 
Iaroslav Chornyi:
думал чертёж ТУ-134  это самое сложное что я видел)))

Его ещё и проектировали в бумаге, вот работища то была!

 
Александр:

Сделка по золоту / евро:


Действительно, хороший результат а зачем публикуете, если не секрет?

 

Итоги разбора от 21 сентября

Первая цель основного сценария отработала идеально, закрыл продажи по ней, для возобновления после отскока.

Альтернативный сценарий: ни то ни сё....

 

Но сегодня хотелось бы обратить внимание на другое: напомнить о важности образующих каналов А_С//В и А_С//D.
Вновь подтверждена их значимость, значит не зря ввели их в программу.


 
SanAlex:

Так и не понял - куда прогноз?

Верх или Вниз ??? 

Это не прогноз, это эскиз :)

 
Код да Винчи
 
SanAlex:
Леонардо да Винчи - художник

----- Igor Bebeshin больше смахивает на Пифагора 

У него в аватаре стоит чертёж человека да Винчи, вот он и график делает в том же стиле

 
VVT:

У него в аватаре стоит чертёж человека да Винчи, вот он и график делает в том же стиле

Подтрунивать можно бесконечно, но 16 лет торговли по данной методике что-то да значат.
А стою пока вниз небольшим объемом - волна коррекции.
 
Igor Bebeshin:
Подтрунивать можно бесконечно, но 16 лет торговли по данной методике что-то да значат.
А стою пока вниз небольшим объемом - волна коррекции.

То есть ещё не закрылись? Волна коррекции или всё же разворот?

