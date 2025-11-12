GOLD, Золото и XAUUSD - страница 61

Roman Kutemov:

Видимо кто то закупается ?

кто там может закупаться? Может наоборрот, нету никого в рынке, вот и стоит на месте, на графики по всем парам посмотри

 
Просто долбит уровень 1850-1860. Хочет вниз. 
 
Алексей Тарабанов:
Посмотрел, как-бы вниз он мало хочет, а вот вверх нацелен добротно

 
Vitaly Muzichenko:

Не сейчас. 

 
Алексей Тарабанов:

Я по нему только что встал в покупку

 
Vitaly Muzichenko:

В ночь с пятницы на понедельник? Желаю успеха. 

 
Алексей Тарабанов:

Тоже так подумал )

Забрал законные 2.5 бакса, а с понедельника будет видно

 
Vitaly Muzichenko:

:)

 

Закрыл сделку раньше чем планировалось ((( Идя была хорошей. Несколько дне  ждал точку входа и такая фигня!!! Глядя на свечи складвается ощущение, что золотом сегодня и вчера вообще не торговали !!!

 
Александр:

Ну как-бы ... если есть свеча - значит был объём, если был объём - была торговля.

Судя по текущему графику, должно быть хорошее движение, лимиток набросано неслабо - видно на мелком тайме

P.S. Глядя на шпильки, то покупателей больше, нежели продавцов 

