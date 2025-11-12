GOLD, Золото и XAUUSD - страница 61
Видимо кто то закупается ?
кто там может закупаться? Может наоборрот, нету никого в рынке, вот и стоит на месте, на графики по всем парам посмотри
Просто долбит уровень 1850-1860. Хочет вниз.
Посмотрел, как-бы вниз он мало хочет, а вот вверх нацелен добротно
Не сейчас.
Я по нему только что встал в покупку
В ночь с пятницы на понедельник? Желаю успеха.
Тоже так подумал )
Забрал законные 2.5 бакса, а с понедельника будет видно
:)
Закрыл сделку раньше чем планировалось ((( Идя была хорошей. Несколько дне ждал точку входа и такая фигня!!! Глядя на свечи складвается ощущение, что золотом сегодня и вчера вообще не торговали !!!
Ну как-бы ... если есть свеча - значит был объём, если был объём - была торговля.
Судя по текущему графику, должно быть хорошее движение, лимиток набросано неслабо - видно на мелком тайме
P.S. Глядя на шпильки, то покупателей больше, нежели продавцов