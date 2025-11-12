GOLD, Золото и XAUUSD - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Закрыл сделку раньше чем планировалось ((( Идя была хорошей. Несколько дне ждал точку входа и такая фигня!!! Глядя на свечи складвается ощущение, что золотом сегодня и вчера вообще не торговали !!!
Ну, если не идёт вверх, попробую вниз)
Ну, если не идёт вверх, попробую вниз)
да оно пока никуда не идёт, там борьба капиталов идёт :)
Ну как-бы ... если есть свеча - значит был объём, если был объём - была торговля.
Судя по текущему графику, должно быть хорошее движение, лимиток набросано неслабо - видно на мелком тайме
P.S. Глядя на шпильки, то покупателей больше, нежели продавцов
Вот эти шпильки и смутили! Лучше подожду развязки.
Если поиздеваться над ценой индикатором Heiken Ashi, то получим вот такую картину
да оно пока никуда не идёт, там борьба капиталов идёт :)
Красные побеждают, надолго ли)
Красные побеждают, надолго ли)
А вот и сигнал пришёл от самого Пауэлла
Пробую мелким лотом в лонг
А вот и сигнал пришёл от самого Пауэлла
Пробую мелким лотом в лонг
Не люблю лезть в отскоки
Не люблю лезть в отскоки
Да это сигнал с СМЕ, как правило - отрабатывает чётко, только не показывает цели, ну и бывает не часто, где-то 3 сигнала в неделю
Не люблю лезть в отскоки