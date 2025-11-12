GOLD, Золото и XAUUSD - страница 62

Александр:

Закрыл сделку раньше чем планировалось ((( Идя была хорошей. Несколько дне  ждал точку входа и такая фигня!!! Глядя на свечи складвается ощущение, что золотом сегодня и вчера вообще не торговали !!!

Ну, если не идёт вверх, попробую вниз)

 
VVT:

Ну, если не идёт вверх, попробую вниз)

да оно пока никуда не идёт, там борьба капиталов идёт :)

 
Vitaly Muzichenko:

Ну как-бы ... если есть свеча - значит был объём, если был объём - была торговля.

Судя по текущему графику, должно быть хорошее движение, лимиток набросано неслабо - видно на мелком тайме

P.S. Глядя на шпильки, то покупателей больше, нежели продавцов 

 
Александр:
Александр:
Вот эти шпильки и смутили! Лучше подожду развязки.

Если поиздеваться над ценой индикатором Heiken Ashi, то получим вот такую картину


 
Vitaly Muzichenko:

да оно пока никуда не идёт, там борьба капиталов идёт :)

Красные побеждают, надолго ли)

1

 
VVT:

Красные побеждают, надолго ли)

А вот и сигнал пришёл от самого Пауэлла

Пробую мелким лотом в лонг


 
Vitaly Muzichenko:

А вот и сигнал пришёл от самого Пауэлла

Пробую мелким лотом в лонг

Не люблю лезть в отскоки

 
VVT:

Не люблю лезть в отскоки

Да это сигнал с СМЕ, как правило - отрабатывает чётко, только не показывает цели, ну и бывает не часто, где-то 3 сигнала в неделю

VVT:

Не люблю лезть в отскоки

Алексей, тренд восходящий, поэтому отскок это падение;)
