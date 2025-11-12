GOLD, Золото и XAUUSD - страница 83

GVZ индекс страха по золоту

Screenshot_5.png  82 kb
 
шортанул акцию  золотодобывающей компании (NEM), скорей всего золото тоже пойдет в низ
Screenshot_6.png  53 kb
 
сделка sell по золоту
Screenshot_8.png  69 kb
 
Результат по сделке
Screenshot_3.png  39 kb
 
Результат сделки по золоту

Screenshot_3.png  31 kb
Угадал, молодец
 

Соотношение золота и серебра - 100-летний исторический график

 

Пользуйтесь штатной возможностью линковки онлайн чартов из редактора:

 
MetaQuotes #:

Пользуйтесь штатной возможностью линковки онлайн чартов из редактора:

Пробовал, но не получилось - не редактируется.

Есть возможность разметить график и запостить с разметкой?

 
Vitaly Muzichenko #:

Пробовал, но не получилось - не редактируется.

Есть возможность разметить график и запостить с разметкой?

Пока нет, но планируем сделать, как завершим новый веб-терминал и раздел котировок.

