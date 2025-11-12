GOLD, Золото и XAUUSD - страница 83
GVZ индекс страха по золоту
шортанул акцию золотодобывающей компании (NEM), скорей всего золото тоже пойдет в низ
сделка sell по золоту
Результат сделки по золоту
Результат сделки по золоту
Соотношение золота и серебра - 100-летний исторический график
Пользуйтесь штатной возможностью линковки онлайн чартов из редактора:
Пробовал, но не получилось - не редактируется.
Есть возможность разметить график и запостить с разметкой?
Пока нет, но планируем сделать, как завершим новый веб-терминал и раздел котировок.