Mikhail Simakov:

если золото недооценено, тогда что с платиной? Она вообще всегда ценилась выше золота, а сейчас в три раза дешевле

Дело не в цене, а в сфере применения.

 
Alexsandr San:

что такое- не везёт. и как с ним бороться.....

- меня забыли

 

так покупайте ) может Вам повезет ))

 
Александр:

Доброе утро. Я работаю по своей стратегии. Вечером опишу более детально. Нужно убегать. Хорошего дня.

Это часть стратегии которую использую на Н1:


 
Александр:

Если цена оттолкнется от дневного уровня и сформирует точку входа по Н1, буду рассматривать варианты доливки в шорт. Если цена пробъет и закрепится выше дневнго уровня, буду рассматривать варианты входа в бай:

Как-то так )

 
Александр:

На продолжительной истории проверяли свою стратегию?

Я предполагаю, что после коррекции цена снова начнет падать
 
[Удален]  

R2 -Взято - теперь нужно думать 

---------------------- не за горами, отскок 

XAUUSDH2

[Удален]  
Alexsandr San:

не дают - брокер не даёт

не даютннн

 
Alexsandr San:

просто посидеть надо, должны отстояться устроить боковичёк так сказать дня на 2-5 с диапазоном  30-40 пип..

 
вот почему не дают =)
