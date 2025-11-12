GOLD, Золото и XAUUSD - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если золото недооценено, тогда что с платиной? Она вообще всегда ценилась выше золота, а сейчас в три раза дешевле
Дело не в цене, а в сфере применения.
что такое- не везёт. и как с ним бороться.....
- меня забыли
так покупайте ) может Вам повезет ))
Доброе утро. Я работаю по своей стратегии. Вечером опишу более детально. Нужно убегать. Хорошего дня.
Это часть стратегии которую использую на Н1:
Это часть стратегии которую использую на Н1:
Если цена оттолкнется от дневного уровня и сформирует точку входа по Н1, буду рассматривать варианты доливки в шорт. Если цена пробъет и закрепится выше дневнго уровня, буду рассматривать варианты входа в бай:
Как-то так )
Если цена оттолкнется от дневного уровня и сформирует точку входа по Н1, буду рассматривать варианты доливки в шорт. Если цена пробъет и закрепится выше дневнго уровня, буду рассматривать варианты входа в бай:
Как-то так )
На продолжительной истории проверяли свою стратегию?Я предполагаю, что после коррекции цена снова начнет падать
R2 -Взято - теперь нужно думать
---------------------- не за горами, отскок
R2 -Взято - теперь нужно думать
---------------------- не за горами, отскок
не дают - брокер не даёт
R2 -Взято - теперь нужно думать
---------------------- не за горами, отскок
просто посидеть надо, должны отстояться устроить боковичёк так сказать дня на 2-5 с диапазоном 30-40 пип..
не дают - брокер не даёт