GOLD, Золото и XAUUSD - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сломать восходящую тенденцию не удалось, хотя и крепко падали
сломать восходящую тенденцию не удалось, хотя и крепко падали
Объявлено о создании вакцини от коронавируса. Успешно прошла третью стадию испытаний - эффективность выше 90%.
Инвесторы готовятся к рывку на всех рынках
Рывок уже начался. Какие там защитные активы,- все в акции! Гляньте на индексы.
Эффект Байдена + новость, как повод. Да здравствует надувание нового пузыря!
С учётом того, что пузырь уже не очень новый, думаю - пол-годика до схлопывания, может - годик.
По теме: золоту, на мой взгляд, падать, болтаясь, до 1800. Возможно, до 1700-1720. Ну, а там...
Уверены , что восходящая?
некорректно вопрос поставлен, потому что для начала нужно определиться, а как тренд попределять? Если по Экстремума, то тренд был, если по другому, то это уже другой разговор
некорректно вопрос поставлен, потому что для начала нужно определиться, а как тренд попределять? Если по Экстремума, то тренд был, если по другому, то это уже другой разговор
Вопрос корректный. Вы уверено сказали, что тенденция восходящая, сейчас начали, если, абы, кабы...
извиняюсь, ошибся
На фоне новости о лекарстве от ковида кто то сильно продал золото и купил фарм акции.
А ковид только начал свою разрушительную деятельность, значит промышленность ляжет глубоко. Пустых денег вбросят и золото вырастет.
На фоне новости о лекарстве от ковида кто то сильно продал золото и купил фарм акции.
А ковид только начал свою разрушительную деятельность, значит промышленность ляжет глубоко. Пустых денег вбросят и золото вырастет.
Не было никаких сильных ростов по фармкомпаниям вчера - они уже давно выросли, еще летом.
Pfizer вырос на 8,7%, а BioNtech - на 9,8% за понедельник.
А вот сети кинотеатров сильный рост - AMC Entertainment подскочили на 44%, а Cinemark выросли на 35%.
Не было никаких сильных ростов по фармкомпаниям вчера - они уже давно выросли, еще летом.
Pfizer вырос на 8,7%, а BioNtech - на 9,8% за понедельник.
А вот сети кинотеатров сильный рост - AMC Entertainment подскочили на 44%, а Cinemark выросли на 35%.
Золото продано, а деньги еще не перераспределены. Есть много сфер приложения на такой новости. Продажа стояла на первом месте, что бы успеть вовремя продать.