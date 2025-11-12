GOLD, Золото и XAUUSD - страница 59

сломать восходящую тенденцию не удалось, хотя и крепко падали 

Sergey Lazarenko:

Уверены , что восходящая?
 
denis.eremin:

Инвесторы готовятся к рывку на всех рынках

Рывок уже начался. Какие там защитные активы,- все в акции! Гляньте на индексы. 

Эффект Байдена + новость, как повод. Да здравствует надувание нового пузыря! 

С учётом того, что пузырь уже не очень новый, думаю - пол-годика до схлопывания, может - годик. 

По теме: золоту, на мой взгляд, падать, болтаясь,  до 1800. Возможно, до 1700-1720. Ну, а там... 

 
Vladimir Baskakov:
некорректно вопрос поставлен, потому что для начала нужно определиться, а как тренд попределять? Если по Экстремума, то тренд был, если по другому, то это уже другой разговор

Sergey Lazarenko:

Вопрос корректный. Вы уверено сказали, что тенденция восходящая, сейчас начали, если, абы, кабы...

 
Смотря в каком периоде рассматривать; 2 века восходящий, 2 месяца нисходящий, 2 минуты восходящий, о чём спор? )
 
Vladimir Baskakov:
извиняюсь, ошибся

 

На фоне новости о лекарстве от ковида кто то сильно продал золото и купил фарм акции. 

А ковид только начал свою разрушительную деятельность, значит промышленность ляжет глубоко. Пустых денег вбросят и золото вырастет.

 
Uladzimir Izerski:

Не было никаких сильных ростов по фармкомпаниям вчера - они уже давно выросли, еще летом.

Pfizer вырос на 8,7%, а BioNtech - на 9,8% за понедельник.

А вот сети кинотеатров сильный рост - AMC Entertainment подскочили на 44%, а Cinemark выросли на 35%.

 
denis.eremin:

Золото продано, а деньги еще не перераспределены. Есть много сфер приложения на такой новости. Продажа стояла на первом месте, что бы успеть вовремя продать.

