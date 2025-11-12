GOLD, Золото и XAUUSD - страница 71
Золото растет когда включается печатный станок. Если ковид будет душить всю зиму, придется странам печатать бумагу. Только это приведет к росту металла.
а счас выключили что-ли?
Закрыл сегодня сделку по золоту. По прошлой был небольшой Стоп. В итоге все равно плюс )
и сразу вниз, отрисовывать зигзаг )
Взлет начался от уровня отката в 50% от вершины волны-[III] Primary и достиг медианы восходящих вил Эндрюса данного волнового уровня.
Но сформирована волна-[IV] Primary или нет, стоит под вопросом.
Вполне возможно и формование сложной иррегулярной коррекции. Однако эту тему пока рассматривать не будем.
Затем, после формирования вершины волны-[iii] Minute последовало формирование двойного зигзага как сложной глубокой коррекции.
И тот же вопрос - кончилось формирование волны-[iv] Minute ?
Примем вариант, что формирование волны-[iv] Minute завершилось.
Текущие значения зон сопротивления на развороте:
Результат тестирования медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette и возможный выход цены за границу красной зоны вил Эндрюса волнового уровня Minute подтвердят или опровергнут сделанное предположение.
Дилемма в чистом поле:
На старшем волновом Minute уровне путь открыт, но на младших волновых уровнях Minuette и SubMinuette блок зон сопротивления:
Покупай Леха покупай, уже все поняли;)
Провокация не уместна, продавать в пору!
Попробуй, зашьешься только в своих графиках
Что же ты так категоричен???
16 лет и не "зашиваюсь", и не жалуюсь на систему !
Да и трейдеров кроме меня торгующих по этой системе даже не десятки, а ....
