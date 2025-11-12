GOLD, Золото и XAUUSD - страница 71

Uladzimir Izerski:
Золото растет когда включается печатный станок. Если ковид будет душить всю зиму, придется странам печатать бумагу. Только это приведет к росту металла.

а счас выключили что-ли?


 

Закрыл сегодня сделку по золоту. По прошлой был небольшой Стоп. В итоге все равно плюс )


 
Александр:

Закрыл сегодня сделку по золоту. По прошлой был небольшой Стоп. В итоге все равно плюс )

и сразу вниз, отрисовывать зигзаг )

 

Взлет начался от уровня отката в  50% от вершины волны-[III] Primary и достиг медианы восходящих вил Эндрюса данного волнового уровня.
Но сформирована  волна-[IV] Primary или нет, стоит под вопросом.
Вполне возможно и формование сложной иррегулярной коррекции. Однако эту тему пока рассматривать не будем.

Затем, после формирования вершины волны-[iii] Minute последовало формирование двойного зигзага как сложной глубокой коррекции.
И тот же вопрос - кончилось формирование волны-[iv] Minute ?

Примем вариант, что формирование волны-[iv] Minute завершилось.

Текущие значения зон сопротивления на развороте:
Результат тестирования медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette и возможный выход цены за границу красной зоны вил Эндрюса волнового уровня Minute подтвердят или опровергнут сделанное предположение.


 

Дилемма в чистом поле:

На старшем волновом Minute уровне путь открыт, но на младших волновых уровнях Minuette и SubMinuette  блок зон сопротивления:

  • консолидация;
  • откат;
  • разворот???

      Покупай Леха покупай, уже все поняли;)
       
      Провокация не уместна, продавать в пору!

      Попробуй, зашьешься только в своих графиках
       
      Что же ты так категоричен???

      16 лет и не "зашиваюсь", и не жалуюсь на систему !

      Да и трейдеров кроме меня торгующих по этой системе даже не десятки, а ....

      А 0. Прикрепить все известные индикаторы к графику, не значить торговать по системе, это каша
