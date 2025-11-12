GOLD, Золото и XAUUSD - страница 109
Это какие масштабы вы рассматриваете , важен еще фактор времени.
про масштабы 2650 плюс минус 30 % вдень как два пальца об асфальт. в цифрах это 800 . 1850- 2650 -3450 . Memento mori
Вы меня не поняли.если ждать покупок с 2300 с текущих то цена пойдёт еще ниже.думаю что с текущих лучше искать вход на покупку.
Если брать глобально то золото после просадки начинает расти, поэтому с точки зрения инвестиции его надо рассматривать на покупку после коррекции
По вашей картинке серьезную коррекцию раньше чем 4200 за унцию думаю ждать не стоит.
Золото пробило в ходе начавшегося тренда бычьего важный уровень сопротивления, сформированный трендлайном по важнейшим точкам.
Поэтому потенциально золото может улететь на 2700. Будьте готовы к непредвиденным последствиям.
А так в целом, золото показало хороший тренд в последние 2 дня. Довольно техничный, без каких-либо прямо уж мозговыносов.
Вот взгляните на мои сделки по этому активу.
Не всё, конечно, прошло гладко и вышел я не совсем на пике. Но хоть компенсировал свои потери за эту неделю.
Маленький анализ:
Все индикаторы в плюсе - значит тренд вверх...
И открываться вниз - очень опасно...
Зачем три одинаковых индикатора?
Посмотрите на амплитуду. Каждый повторяет друг друга.
Два из трёх — неинформативны
Вы не правы!
Как раз дублирование данных покажет - на рынке флэт или тренд...
Тонкость в том, что индикаторы на разной математике дают разные данные в случае флэта...
Ну а в тренде они , как и положено, дадут одинаковые показатели ( + или - )...
Тогда в этом что-то есть. Ок
оптимизация - это ловушка, потому что выдает желаемое за действительное, Нисходящий тренда - по экстремума последовательно падающим, вот даже отметил каналом этот тренд
Разные во флете, но одинаковые в тренде... не припомню такого. Обычно либо однородные, либо разнородные полностью, как АДХ, АТР и любой осциллятор.
с кем ты говоришь?
Он просто берет и на "глаз" оптимизирует свои индюки, как ему захочется так и будет.
Он может даже такие параметр поставить, что они будут против очевидного показывать, как щас на Золоте, оно в откате против Шорт тренда, в него уже тренда -вверх.
Страшный человек
ни грамм а объективности, все субъективно