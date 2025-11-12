GOLD, Золото и XAUUSD - страница 109

Это какие масштабы вы рассматриваете , важен еще фактор времени.

про масштабы  2650 плюс минус 30 % вдень как два пальца об асфальт. в цифрах это 800 .   1850- 2650 -3450  . Memento mori

 
Вы меня не поняли.если ждать покупок с 2300 с текущих то цена пойдёт еще ниже.думаю что с текущих лучше искать вход на покупку.

Если брать глобально то золото после  просадки  начинает расти, поэтому  с точки зрения инвестиции его надо рассматривать на покупку после коррекции 


 
Если брать глобально то золото после  просадки  начинает расти, поэтому  с точки зрения инвестиции его надо рассматривать на покупку после коррекции 


По вашей картинке серьезную коррекцию раньше чем  4200 за унцию  думаю ждать не стоит.

 
По золоту осторожней! Возможно, в понедельник будет мощный гэп.

Золото пробило в ходе начавшегося тренда бычьего важный уровень сопротивления, сформированный трендлайном по важнейшим точкам.



Поэтому потенциально золото может улететь на 2700. Будьте готовы к непредвиденным последствиям.


А так в целом, золото показало хороший тренд в последние 2 дня. Довольно техничный, без каких-либо прямо уж мозговыносов.
Вот взгляните на мои сделки по этому активу.


Не всё, конечно, прошло гладко и вышел я не совсем на пике. Но хоть компенсировал свои потери за эту неделю.

 

Все индикаторы в плюсе - значит тренд вверх...

И открываться вниз - очень опасно...

 
Зачем три одинаковых индикатора?

Посмотрите на амплитуду. Каждый повторяет друг друга. 

Два из трёх — неинформативны

 
Вы не правы!

Как раз дублирование данных покажет - на рынке флэт или тренд...

Тонкость в том, что индикаторы на разной математике дают разные данные в случае флэта...

Ну а в тренде они , как и положено, дадут одинаковые показатели ( + или - )... 

 
Разные во флете, но одинаковые в тренде... не припомню такого. Обычно либо однородные, либо разнородные полностью, как АДХ, АТР и любой осциллятор.

Тогда в этом что-то есть. Ок
 
оптимизация - это ловушка, потому что выдает желаемое за действительное, Нисходящий тренда - по экстремума последовательно падающим, вот даже отметил каналом этот тренд

Нисходящий тред на Золоте

 
Разные во флете, но одинаковые в тренде... не припомню такого. Обычно либо однородные, либо разнородные полностью, как АДХ, АТР и любой осциллятор.

Тогда в этом что-то есть. Ок

с кем ты говоришь?

Он просто берет и на "глаз" оптимизирует свои индюки, как ему захочется так и будет.

Он может даже такие параметр поставить, что они будут против очевидного показывать, как щас на Золоте, оно в  откате против Шорт тренда, в него уже тренда  -вверх.

Страшный человек

ни грамм а объективности, все субъективно

