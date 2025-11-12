GOLD, Золото и XAUUSD - страница 25
Еще одна сделочка по золоту
не ужели опять до верху дойдёт !?
Как насчёт 2000 в декабре?
По каким параметрам вы понимаете, что нужно входить в сделку?
Согласно своей ТС )
Сегодня я так понимаю, Вы в просадке ?
- иначе бы, похвастались.