Еще одна сделочка по золоту

не ужели опять до верху дойдёт !?

XAUUSDH2

 
Предполагаю боковик срок с 1/06/20 по 10-11 с последующим импульсом вверх до 1781-1792 импульс 1805-1810 и откат резкий как это она любит либо если макро измениться то тогда корекция  на след неделе
 
Как насчёт 2000 в декабре? 
 
Я так далеко уже не смотрю там может быть все что угодно максимум текущую неделю и следующую
 
Ожидаю открытие гэпом на север или импульс на север. Без сонная ночь обеспечена тем кто в sell
 
По каким параметрам вы понимаете, что нужно входить в сделку?
 
боковик с 1690-1734 пока в рамках прогноза но жду перспективного прорыва вверх
 
Согласно своей ТС )

Сегодня я так понимаю, Вы в просадке ?

- иначе бы, похвастались. 

