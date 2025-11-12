GOLD, Золото и XAUUSD - страница 108

Мои мысли по золоту на завтра
 

Как вариант по золоту


 
Если Ваши прежние (не сбывшиеся) прогнозы с графика не убирать, то станет видно насколько они несостоятельны.
 

Рискну с 2629 продать,если будет более глубокая коррекция  то поищу  продажи  где то в районе 2650


 

Попытка № 2 на продажу


 
Зачем рисковать .? Когда можно купить  и не париться.

 
Да согласен хорошая идея , где то в районе  2500-2300 так и сделаю 

 
Когда цена пойдет ниже 2000.зачем торговать против шерсти? От кула вы взяли что тренд вниз?  А коррекция в верх?

 
Это какие масштабы вы рассматриваете , важен еще фактор времени.

 
Вы меня не поняли.если ждать покупок с 2300 с текущих то цена пойдёт еще ниже.думаю что с текущих лучше искать вход на покупку.

