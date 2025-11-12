GOLD, Золото и XAUUSD - страница 108
Как вариант по золоту
Рискну с 2629 продать,если будет более глубокая коррекция то поищу продажи где то в районе 2650
Попытка № 2 на продажу
Зачем рисковать .? Когда можно купить и не париться.
Да согласен хорошая идея , где то в районе 2500-2300 так и сделаю
Когда цена пойдет ниже 2000.зачем торговать против шерсти? От кула вы взяли что тренд вниз? А коррекция в верх?
Это какие масштабы вы рассматриваете , важен еще фактор времени.
Вы меня не поняли.если ждать покупок с 2300 с текущих то цена пойдёт еще ниже.думаю что с текущих лучше искать вход на покупку.