Золото похоже вниз.

сильный рост фондовом рынке  USA подтверждает 

XAUUSDH2          Цель 1948.69

1948.69

 
Алексей Тарабанов #:

снова вы? 

Привет 
 

похоже сегодня опять вниз. 

уровень 1900 далековато расположен 

диапазон  1925 - 1915 выглядит вполне достижимым

речь идет о GOLD-6.22
 

Анализ по золоту ( генеральный тренд на W1 ):

Текущее состояние - флэт ( индикаторы в разные стороны )...

Оптимальный вариант - вне рынка..., дождаться разворот ВСЕХ инд. в одну сторону...


Но торговых стратегий очень много и РАЗНЫХ, в том числе работа на откатах...,   ... или скальпинг, когда наличие тренда не имеет значения...

SanAlex #:

XAUUSDH2          Цель 1948.69

какая то новость вышла - тут может и золотишко подешеветь, наверное???  прогноз аннулируется !!!

Serqey Nikitin #:

На w1 еще флет ?
Напишите когда появится сигнал ?
 
Определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда - вопрос не однозначный...

По идее, чем больше график для определения генерального тренда, тем НАДЕЖНЕЕ стратегия.

Это все верно, но на практике каждый Трейдер для себя выбирает СВОЙ график...  Так как большинству трейдеров не нравится большое запаздывание СИГНАЛОВ и, в связи с этим , редкая торговля...

ПРИМЕР ( по этой стратегии по золоту ):

W1 - флэт

D1 -  флэт

Н12 - флэт

Н8  - тренд вверх

Н6  -  тренд вверх

Н4 -  флэт

Н3 - флэт

Н2 - флэт

 
Serqey Nikitin #:

Определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда - вопрос не однозначный...

По идее, чем больше график для определения генерального тренда, тем НАДЕЖНЕЕ стратегия.


Вот так выглядит стратегия на Н8:

Текущее состояние - тренд вверх ( все инд. в плюсе )...

 
На каком-то из таймфреймов по любому индикатору всегда можно увидеть то, что хочешь увидеть. Но это утешение, а не сигнал и не призыв к действию

Можно мне не отвечать, обойдусь без ответа.

