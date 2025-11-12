GOLD, Золото и XAUUSD - страница 63
Алексей, тренд восходящий, поэтому отскок это падение;)
Анализ :
Текущее состояние - флэт ( индикаторы направлены в разные стороны )..., ну или горизонтальный канал - кому как удобнее...
При флэте применяют другие стратегии, чем при тренде, более быстрые...
Если у Трейдера в приоритете НАДЕЖНОСТЬ торговли, то участки флэта лучше пропустить...
Предварительный анализ будующего входа:
Уж очень тянут его вниз, может и не вернуться наверх
Утянут, будем шортить )))
В каждой шутке есть доля шутки.
Да не трогайте вы золото, пока не поймёте, как формируется его цена.
Есть такое слово: Триарий. У римлян это был третий ряд; формировался из старых, проверенных бойцов. Впереди шёл молодняк.
В 90-е один мой знакомый так построил бизнес: 2 слоя высокоприбыльных (первый - пирамида), третий слой - студия звукозаписи "Триарий" в Лианозово. Почти бесприбыльная, хотя все права на фонограммы Гребенщикова были у неё. Эксклюзивно.
Золото - это и есть триарий. Сначала обрушатся индексы (скоро) и взлетит доллар. После пойдём в золото.
Ваша теоретическая стратегия иногда бывает права)
Бывает...