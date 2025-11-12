GOLD, Золото и XAUUSD - страница 63

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Алексей, тренд восходящий, поэтому отскок это падение;)

Анализ :

Текущее состояние - флэт ( индикаторы направлены в разные стороны )..., ну или горизонтальный канал - кому как удобнее...

При флэте применяют другие стратегии, чем при тренде, более быстрые...


Если у Трейдера в приоритете НАДЕЖНОСТЬ торговли, то участки флэта лучше пропустить...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Анализ :

Текущее состояние - флэт ( индикаторы направлены в разные стороны )..., ну или горизонтальный канал - кому как удобнее...

При флэте применяют другие стратегии, чем при тренде, более быстрые...


Если у Трейдера в приоритете НАДЕЖНОСТЬ торговли, то участки флэта лучше пропустить...

Пропускай, кто тебя заставляет
 

Предварительный анализ будующего входа:



 
Александр:

Предварительный анализ будующего входа:

Уж очень тянут его вниз, может и не вернуться наверх

 
VVT:

Уж очень тянут его вниз, может и не вернуться наверх

Утянут, будем шортить )))

 
Александр:

Утянут, будем шортить )))

В каждой шутке есть доля шутки. 

 
Ну, немного продали, теперь можно и купить
 

Да не трогайте вы золото, пока не поймёте, как формируется его цена. 

Есть такое слово: Триарий. У римлян это был третий ряд; формировался из старых, проверенных бойцов. Впереди шёл молодняк. 

В 90-е один мой знакомый так построил бизнес: 2 слоя высокоприбыльных (первый - пирамида), третий слой - студия звукозаписи "Триарий" в Лианозово. Почти бесприбыльная, хотя все права на фонограммы Гребенщикова были у неё. Эксклюзивно. 

Золото - это и есть триарий. Сначала обрушатся индексы (скоро) и взлетит доллар. После пойдём в золото. 

 
Алексей Тарабанов:

Да не трогайте вы золото, пока не поймёте, как формируется его цена. 

Есть такое слово: Триарий. У римлян это был третий ряд; формировался из старых, проверенных бойцов. Впереди шёл молодняк. 

В 90-е один мой знакомый так построил бизнес: 2 слоя высокоприбыльных (первый - пирамида), третий слой - студия звукозаписи "Триарий" в Лианозово. Почти бесприбыльная, хотя все права на фонограммы Гребенщикова были у неё. Эксклюзивно. 

Золото - это и есть триарий. Сначала обрушатся индексы (скоро) и взлетит доллар. После пойдём в золото. 

Ваша теоретическая стратегия иногда бывает права)

 
VVT:

Ваша теоретическая стратегия иногда бывает права)

Бывает... 

1...565758596061626364656667686970...116
Новый комментарий