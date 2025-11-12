GOLD, Золото и XAUUSD - страница 18
А можно открыть тему - Акции - прогнозы и тенденции ?
рановато купили. 1520- чересчур амбициозно. 21-22 можно опять продавать
1553,3 :)
1553,3 :)
3 месяц уже пошел и уже 1586
Не вздумайте сейчас покупать золото!
Все обвалилось, люди выходят в кэш, индекс доллара растет на глазах,
золото будет и завтра падать.
При том со всех рынков
Мудры слова твои!
Я закупился золотом 11.03.2020, хотя это вообще не мой инструмент. Купил по глупости, а потом подумал, что сейчас первый этап кризиса, когда активы продаются и аккумулируются деньги, а вот уже на втором этапе будут искать "безрисковые" активы, такие как золото.
Вот Вы мне люди скажите, окончательный финансовый результат рассчитывается при закрытии с 10:00 до 13:30 по текущей индекативной котировке, или он будет рассчитан в клиринг в 14:00 по котировке в тот момент времени?
Все окончательные расчеты производятся в вечерний клиринг (18-59)
В МТ5, на следующий день, возможна коррекция.
Несмотря на то, что американцы отыгрывают просадку
Я воздерживаюсь покупать золото, т.к индекс доллара по прежнему растет.
В понедельник, в 15-00 (начнется активная торговля в америке) нужно смотреть (USD_INDEX), возможен хороший вход в лонг.