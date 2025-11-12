GOLD, Золото и XAUUSD - страница 80

Опять покупать?
 
Serqey Nikitin:

Анализ на Н3 :

Тренд, конечно же, вверх...

Но именно сейчас - откат.

Оптимальное решение - пока вне рынка...  Ждем разворота ВСЕХ индикаторов в одну сторону, в том числе и на 1час графике...

На твоём графике трендом то и не пахнет. Консолидация брат пока.) А куда завернет судьба еще неизвестно.

 
Все верно... Откат может перерости в новый тренд. Но это бывает не часто...

Именно для таких ситуаций необходимо выждать ( вне рынка ), до подтверждения на других графиках...

"Береженого - Бог бережет, а не береженого - ..." (народная мудрость).

 
Именно для таких ситуаций необходимо выждать ( вне рынка ), до подтверждения на других графиках...

"Береженого - Бог бережет, а не береженого - ..." (народная мудрость).

Цена может пойти куда угодно, но я думаю шортить
 
А куда торопиться?...  Где-то что-то жмет?...
 

Анализ:

Пока тренд вверх...

Для принятия решения - нужна полная ясность: разворот ВСЕХ индикаторов в ОДНУ СТОРОНУ...

[Удален]  

вроде как готова щипнуть 1840 - и от туда к верхним уровням 

XAUUSDH4 

с такими разворотами - она быстро должна до топать и щипнуть 1840 

 
Я не тороплюсь, для меня всё ясно, вернее, нужные сигналы шорт прошли. Продолжение Лонга не видно. Более того в такой ситуации инструмент может резко упасть, что и торопиться может и не придется. 
P.s. но столько раз я был не прав ...))
 
Если на рынке ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тренд, то это - не на три часа..., и опоздать не получится...

Основная ошибка - сильный откат путают с трендом...  Посмотрите на 12 час график и отметьте кол-во откатов в последнем тренде...  И эти откаты были не меньше текущего!

 
Файлы:
Screenshot_20210612-134803.png  130 kb
