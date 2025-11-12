GOLD, Золото и XAUUSD - страница 80
Анализ на Н3 :
Тренд, конечно же, вверх...
Но именно сейчас - откат.
Оптимальное решение - пока вне рынка... Ждем разворота ВСЕХ индикаторов в одну сторону, в том числе и на 1час графике...
На твоём графике трендом то и не пахнет. Консолидация брат пока.) А куда завернет судьба еще неизвестно.
Все верно... Откат может перерости в новый тренд. Но это бывает не часто...
Именно для таких ситуаций необходимо выждать ( вне рынка ), до подтверждения на других графиках...
"Береженого - Бог бережет, а не береженого - ..." (народная мудрость).
Цена может пойти куда угодно, но я думаю шортить
Анализ:
Пока тренд вверх...
Для принятия решения - нужна полная ясность: разворот ВСЕХ индикаторов в ОДНУ СТОРОНУ...
вроде как готова щипнуть 1840 - и от туда к верхним уровням
с такими разворотами - она быстро должна до топать и щипнуть 1840
А куда торопиться?... Где-то что-то жмет?...
Я не тороплюсь, для меня всё ясно, вернее, нужные сигналы шорт прошли. Продолжение Лонга не видно. Более того в такой ситуации инструмент может резко упасть, что и торопиться может и не придется.
Если на рынке ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тренд, то это - не на три часа..., и опоздать не получится...
Основная ошибка - сильный откат путают с трендом... Посмотрите на 12 час график и отметьте кол-во откатов в последнем тренде... И эти откаты были не меньше текущего!
