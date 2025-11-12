GOLD, Золото и XAUUSD - страница 47
Где там золото будет отскакивать по Вашей методе?
Ближайший уровень поддержки 1800, сильный - 1720. Там будем смотреть
То есть завтра ещё небольшое движение и отскок, будем посмотреть
Как достигнем 1800, начинаем гадать: любит-не любит. Не позднее 1720 решаем, любит, или нет.
Вот золото и подошло к расчетным зонам поддержки в любом из двух волновых сценариев:
Цена вернулась к конечной сигнальной линии:
В общем сигналов для закрытия продаж предостаточно.
Сигналов на открытие покупок пока нет.
Сам до понедельника - вне сделок, продажи зарыл.
Вот это математика !!! и как у Вас голова от таких картинок не кружится. - И опять не понял, куда пара двинет?
--------------------------
вот есть индикаторы в которые уже всю математику вложили
вот вижу пока движуха хочет вниз - но очень близко уровень, который может всё изменить (буква Р - если цена перейдёт выше, то можно и покупать )
вверх а может вниз))) или или крч))) как любой аналитик форекс-прогнозов)))
А явно выраженный паттерн 3 (даже 4) индейца не смущает? Поддержка есть, согласен, но она явно будет пробита в ближайшее время. Вниз на 1800, возможно - на 1720. Где-то там покупать можно.
Честно по паттернам не работаю года три тестировал, но вот уже как лет 12 и близко к ним не подхожу.
НЕ то, чтобы против них, просто мне не нужны.
Паттерны в своем большинстве фиксируют уже случившееся, то есть являются лишь сигналом подтверждения. Они не дают прогноза ни по цене, ни по времени в будущем.
Я же предпочитаю работать по системе упреждающей индикации.
Что касательно пробьет - возможно!
Но для меня сигнал - остановиться в продажах, что и сделал.
Будет сигнал на продолжение в понедельник - продолжу продажи. Не будет - пока вне рынка, гаданием не занимаюсь.
Мудро