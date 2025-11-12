GOLD, Золото и XAUUSD - страница 47

VVT:

Где там золото будет отскакивать по Вашей методе?

Ближайший уровень поддержки 1800, сильный - 1720. Там будем смотреть

 
Алексей Тарабанов:

Ближайший уровень поддержки 1800, сильный - 1720. Там будем смотреть

То есть завтра ещё небольшое движение и отскок, будем посмотреть

 
VVT:

То есть завтра ещё небольшое движение и отскок, будем посмотреть

Как достигнем 1800, начинаем гадать: любит-не любит. Не позднее 1720 решаем, любит, или нет. 

 
А кто сказал, что это будет завтра? Скорее всего - да, но не обязательно. 
 

Вот золото и подошло к расчетным зонам поддержки в любом из двух волновых сценариев:


  1. Обновление локального минимума как волновой вершины-(a) Minuette.
  2. Области пересечения конечной сигнальной линии коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute и канала неопределенности нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
  3. Конечной сигнальной линии вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
  4. А тут еще и со старшего волнового уровня Minor сигнал поступает.

Цена вернулась к конечной сигнальной линии:

 

В общем сигналов для закрытия продаж предостаточно.
Сигналов на открытие покупок пока нет.
Сам до понедельника - вне сделок, продажи зарыл.

Вот это математика !!! и как у Вас голова от таких картинок не кружится. - И опять не понял, куда пара двинет? 

--------------------------

вот есть индикаторы в которые уже всю математику вложили

вот вижу пока движуха хочет вниз - но очень близко уровень, который может всё изменить (буква Р - если цена перейдёт выше, то можно и покупать ) 

А явно выраженный паттерн 3 (даже 4) индейца не смущает? Поддержка есть, согласен, но она явно будет пробита в ближайшее время. Вниз на 1800, возможно - на 1720. Где-то там покупать можно. 

 
Мудро

