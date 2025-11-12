GOLD, Золото и XAUUSD - страница 105

Aleksey Vyazmikin #:

Каковы последствия, если я потеряю свой капитал?

Вы разоритесь?
 
sambomickey #:
Вы разоритесь?

Вот и подумайте, надо ли оно вам.

 
webgopnik #:
Как успехи? Цена не дошла до вашего TP и развернулась

Да пока не дошла, бывает )))


 

Рискну взять с 2646 в buy с коротким стопом.


 
mixail789 mixajlof #:

Рискну взять с 2646 в buy с коротким стопом.


Отработка анализа, на закрытии рынка все таки потянули в верх, хотя и протянули немного ниже 2646.


 
mixail789 mixajlof #:

Отработка анализа, на закрытии рынка все таки потянули в верх, хотя и протянули немного ниже 2646.


золото (да вообще все торги) фактически прекращаются за 15-30 мин до полуночи. Последние минуты тянут, переставляя (в основном убирая из стакана) лимитки, исключительно мейкерские алгоритмы у брокеров от мелких до праймов.

не поленись, посмотри как выглядят минутки в самом конце дня. В какой момент они даже чисто визуально меняют характер движения. Не принимай их в анализ, можно сказать это "нерыночные котировки"

 

Закрыл сделки buy,сейчас открылась  лимитная сделка на sell, посмотрим что получится )))


 
mixail789 mixajlof #:

Закрыл сделки buy,сейчас открылась  лимитная сделка на sell, посмотрим что получится )))


Получилось , 50% закрыл, стоп в безубыток и пускай падает


 

Мои мысли по золоту 


 

Попробую продать золото 


