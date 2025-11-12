GOLD, Золото и XAUUSD - страница 105
Каковы последствия, если я потеряю свой капитал?
Вы разоритесь?
Вот и подумайте, надо ли оно вам.
Как успехи? Цена не дошла до вашего TP и развернулась
Да пока не дошла, бывает )))
Рискну взять с 2646 в buy с коротким стопом.
Отработка анализа, на закрытии рынка все таки потянули в верх, хотя и протянули немного ниже 2646.
золото (да вообще все торги) фактически прекращаются за 15-30 мин до полуночи. Последние минуты тянут, переставляя (в основном убирая из стакана) лимитки, исключительно мейкерские алгоритмы у брокеров от мелких до праймов.
не поленись, посмотри как выглядят минутки в самом конце дня. В какой момент они даже чисто визуально меняют характер движения. Не принимай их в анализ, можно сказать это "нерыночные котировки"
Закрыл сделки buy,сейчас открылась лимитная сделка на sell, посмотрим что получится )))
Получилось , 50% закрыл, стоп в безубыток и пускай падает
Мои мысли по золоту
Попробую продать золото