GOLD, Золото и XAUUSD - страница 89
Сегодня акции золотодобывающей компании NEM неплохо сходили вмести с золотом
Сделка по XAUEUR
Barrick Gold Corporation — канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота GOLD
Смотрю вы Шарите в золоте)
Чуть чуть )
Основной момент для Трейдера - это когда нужно находиться в рынке, а когда необходимо зафиксировать позицию и побыть вне рынка?...
И эти моменты каждый Трейдер решает для себя САМ!
XAU\USD-H4 цель 1872.23
Сделка по акциям AU. AngloGold Ashanti — южноафриканская горнодобывающая компания, занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining
Куда дальше идём?
С большой долей вероятности пока вверх.