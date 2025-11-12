GOLD, Золото и XAUUSD - страница 89

Сегодня акции золотодобывающей  компании NEM неплохо сходили вмести с золотом


 

Сделка по XAUEUR


 

Barrick Gold Corporation — канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота GOLD


 
mixail789 mixajlof #:

Смотрю вы Шарите в золоте)
 
diman1982 #:
Чуть чуть )

 
Куда дальше идём?
 

Основной момент для Трейдера - это когда нужно находиться в рынке, а когда необходимо зафиксировать позицию и побыть вне рынка?...

И эти моменты каждый Трейдер решает для себя САМ!


[Удален]  

XAU\USD-H4               цель 1872.23

XAUUSDH4 1872.23

 

Сделка по акциям AU.  AngloGold Ashanti — южноафриканская горнодобывающая компания, занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining


 
Vitaly Muzichenko #:
С большой долей вероятности пока вверх.

