Sergey Lazarenko #:

оптимизация - это ловушка, потому что выдает желаемое за действительное, Нисходящий тренда - по экстремума последовательно падающим, вот даже отметил каналом этот тренд


"Ловушка" - это РИСОВАТЬ на коленке прямые линии и верить в то, что УГАДАЛ в наскальной живописи...

 

Запрыгнул на buy по золоту 


 
mixail789 mixajlof #:

а смысл ? "запрыгивать" так завтра...да и спред сегодня чуть выше

https://www.officeholidays.com/countries/usa/2024

сегодня почти всё можно было торговать к ценам открытия. Все как @но в проруби - зато ночные скальперы вышли на дневную охоту 

Сегодня инвесторов в золото отшлёпали по жопе, свозив их на стопы. Что думаем?



 
webgopnik #:

Все было вполне предсказуемо, строго по теханализу... Никаких форс-мажоров!
 
mixail789 mixajlof #:

По второму кругу но все таки  золото сходило к первой цели 


 
Serqey Nikitin #:
Все было вполне предсказуемо, строго по теханализу... Никаких форс-мажоров!

Маленький анализ:


Все индикаторы в плюсе - значит направление тренда вверх...

То, что были откаты, так весь финрынок держится на чередовании движения по тренду и откатов..., чему же здесь удивляться?... 

 

Золото новый исторический хай.


 

Золото не остановить.


 
mixail789 mixajlof #:

Надеюсь вы не стали препятствовать БЫЧЬЕМУ движению.?

