GOLD, Золото и XAUUSD - страница 110
оптимизация - это ловушка, потому что выдает желаемое за действительное, Нисходящий тренда - по экстремума последовательно падающим, вот даже отметил каналом этот тренд
"Ловушка" - это РИСОВАТЬ на коленке прямые линии и верить в то, что УГАДАЛ в наскальной живописи...
Запрыгнул на buy по золоту
а смысл ? "запрыгивать" так завтра...да и спред сегодня чуть выше
https://www.officeholidays.com/countries/usa/2024
сегодня почти всё можно было торговать к ценам открытия. Все как @но в проруби - зато ночные скальперы вышли на дневную охоту
Сегодня инвесторов в золото отшлёпали по жопе, свозив их на стопы. Что думаем?
Запрыгнул на buy по золоту
По второму кругу но все таки золото сходило к первой цели
Все было вполне предсказуемо, строго по теханализу... Никаких форс-мажоров!
Маленький анализ:
Все индикаторы в плюсе - значит направление тренда вверх...
То, что были откаты, так весь финрынок держится на чередовании движения по тренду и откатов..., чему же здесь удивляться?...
Золото новый исторический хай.
Золото не остановить.
Надеюсь вы не стали препятствовать БЫЧЬЕМУ движению.?