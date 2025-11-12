GOLD, Золото и XAUUSD - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы точно Елена, или Елен(Олень)?
Мда. Есть интересные вопросы?
Мда. Есть интересные вопросы?
Ближайший уровень поддержки 1800, сильный - 1720. Там будем смотреть
Как же Вы не усмотрели уровень 1863?
Пора делать усреднение на золоте по лучшей цене
Ну а взрослые дядьки его покупают
Пора делать усреднение на золоте по лучшей цене
Ну а взрослые дядьки его покупают
Как же Вы не усмотрели уровень 1863?
Я не вижу уровня 1863. Вижу границы канала между очень слабыми уровнями 1885 и 1855. Цена сейчас пробивает этот канал вниз, уже сформирован паттерн даже не "три индейца" (стоит, сидит, лежит), а уже четыре. Четвёртый, видимо, в окоп забрался.
Но, надо понимать, что технический анализ всего лишь позволяет следовать рынку, а направляют рынок большие дяди, за действиями которых следит фундаментальный анализ.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
Я не вижу уровня 1863. Вижу границы канала между очень слабыми уровнями 1885 и 1855. Цена сейчас пробивает этот канал вниз, уже сформирован паттерн даже не "три индейца" (стоит, сидит, лежит), а уже четыре. Четвёртый, видимо, в окоп забрался.
Но, надо понимать, что технический анализ всего лишь позволяет следовать рынку, а направляют рынок большие дяди, за действиями которых следит фундаментальный анализ.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
Фундаментальному анализу хорошо поддаётся торговля газетой - евро, доллар, австралиец и прочие.
А вот торговля золотом - здесь всё намного сложнее.
Имея золото в активах - спишь спокойно, а имея нефть в активах - просыпаешься в холодном поту, утром читаешь новости, не появился-ли очередной НиколаТесла. Технологии ведут к тому, что среднедневное потребление нефти будет ~100 литров в сутки, а её цена 10 долларов за мореходный бункер.
Золото ограничено в объёме, оно не портится, его всегда можно на что-то поменять, оставить по наследству, зарыть в лесу и через 50 лет вырыть. Не зря все страны держат его в качестве платёжного резерва и постоянно его пополняют.
По индексам не скажешь что большие дядьки сливают акции. Золото альтернатива но не панацея и расти в цене безконечно не может, его невозможно кушать или из него не сделаешь вакцину например...
Акции, это предприятия - сегодня есть, а завтра банкрот, а через месяц забыли об их существовании.
Падение до 1670 гарантировано. По обычному macd
"Гарантировано" смешное слово для торговли.
Хотя это уже обсудили.
Проблема в другом - MACD следует за ценой, а не показывает где и когда она может быть в будущем - индикатор отстающий, а не опережающий = светофор за перекрестком (об этом тоже уже писал).
DML&EWA Technique построена на опережающих индикаторах: посмотрите от каких дат построены вилы Эндрюса разных волновых уровней, и как отрабатываются х графические инструменты в последующем: