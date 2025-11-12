GOLD, Золото и XAUUSD - страница 51

Vitaly Muzichenko:

Вы точно Елена, или Елен(Олень)?

Мда. Есть интересные вопросы?

VVT:

Мда. Есть интересные вопросы?

Поверьте, Виталя другие не задаёт, это ещё норм уровень
 
Алексей Тарабанов:

Ближайший уровень поддержки 1800, сильный - 1720. Там будем смотреть

Как же Вы не усмотрели уровень 1863?

 

Пора делать усреднение на золоте по лучшей цене

Ну а взрослые дядьки его покупают

Vitaly Muzichenko:

Пора делать усреднение на золоте по лучшей цене

Ну а взрослые дядьки его покупают

Недалёкие дядьки вернее
 
VVT:

Как же Вы не усмотрели уровень 1863?

Я не вижу уровня 1863. Вижу границы канала между очень слабыми уровнями 1885 и 1855. Цена сейчас пробивает этот канал вниз, уже сформирован паттерн даже не "три индейца" (стоит, сидит, лежит), а уже четыре. Четвёртый, видимо, в окоп забрался. 

Но, надо понимать, что технический анализ всего лишь позволяет следовать рынку, а направляют рынок большие дяди, за действиями которых следит фундаментальный анализ. 

Алексей Тарабанов:

Фундаментальному анализу хорошо поддаётся торговля газетой - евро, доллар, австралиец и прочие.

А вот торговля золотом - здесь всё намного сложнее.

Имея золото в активах - спишь спокойно, а имея нефть в активах - просыпаешься в холодном поту, утром читаешь новости, не появился-ли очередной НиколаТесла. Технологии ведут к тому, что среднедневное потребление нефти будет ~100 литров в сутки, а её цена 10 долларов за мореходный бункер.

Золото ограничено в объёме, оно не портится, его всегда можно на что-то поменять, оставить по наследству, зарыть в лесу и через 50 лет вырыть. Не зря все страны держат его в качестве платёжного резерва и постоянно его пополняют.

 
По индексам не скажешь что большие дядьки сливают акции. Золото альтернатива но не панацея и расти в цене безконечно не может, его невозможно кушать или из него не сделаешь вакцину например...
 
VVT:
По индексам не скажешь что большие дядьки сливают акции. Золото альтернатива но не панацея и расти в цене безконечно не может, его невозможно кушать или из него не сделаешь вакцину например...

Акции, это предприятия - сегодня есть, а завтра банкрот, а через месяц забыли об их существовании. 

 
Vladimir Baskakov:
Падение до 1670 гарантировано. По обычному macd

"Гарантировано" смешное слово для торговли.
Хотя это уже обсудили.
Проблема в другом - MACD следует за ценой, а не показывает где и когда она может быть в будущем - индикатор отстающий, а не опережающий = светофор за перекрестком (об этом тоже уже писал).

DML&EWA Technique построена на опережающих индикаторах: посмотрите от каких дат построены вилы Эндрюса разных волновых уровней, и как отрабатываются х графические инструменты в последующем:


