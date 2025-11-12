GOLD, Золото и XAUUSD - страница 107
Думаю 2640 протянет
Все таки упало в район 2640.
Сегодня по быстрому запрыгнул в sell
Запрыгнул в sell попробую короткую сделку, хотя кульминации нет.
Вчерашняя сделка на закрылась по профиту
Думаю золото созрело к падению
Полетело наконец то .
Сделка открытая вчера закрылась по стоп лосу пришлось зайти повторно повыше,сейчас перевел сделку в безубыток и закрыл 60% сделки
Золото будет расти до следующего года
Да согласен, глобально скорее всего будет рост, но думаю через коррекцию, после коррекции и прикупим его.