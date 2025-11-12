GOLD, Золото и XAUUSD - страница 107

Новый комментарий
 
mixail789 mixajlof #:

Думаю 2640 протянет


Все таки упало в район 2640.


 

Сегодня по быстрому запрыгнул в sell


 

Запрыгнул  в sell попробую короткую  сделку, хотя кульминации нет.


 
mixail789 mixajlof #:

Запрыгнул  в sell попробую короткую  сделку, хотя кульминации нет.


Вчерашняя сделка на  закрылась по профиту 


 

Думаю золото созрело к падению


 
mixail789 mixajlof #:

Думаю золото созрело к падению


Полетело  наконец то .


 
mixail789 mixajlof #:

Думаю золото созрело к падению


Сделка открытая вчера  закрылась по стоп лосу пришлось  зайти повторно  повыше,сейчас перевел сделку  в безубыток и закрыл 60% сделки


 
Золото будет расти до следующего года
 
Nuraeni #:
Золото будет расти до следующего года
Я тоже так думал...
 
Nuraeni #:
Золото будет расти до следующего года

Да согласен, глобально скорее всего будет рост, но думаю через коррекцию, после коррекции и прикупим его.

1...100101102103104105106107108109110111112113114...116
Новый комментарий