GOLD, Золото и XAUUSD - страница 54

Renat Akhtyamov:

Зависть вскипела? ;)))

Налей ее в чашку, да выпей, не парься

И все пройдет

// с жадностью и азартом советую так же поступить...
Зависть к чему Леха? Ты пока ничего не подтвердил, только болтаешь
 
Vladimir Baskakov:
если имя даже не можешь прочитать, значит бесишься

продолжай, мне нравится что завидуешь

и кстати, мониторинг не в состоянии скушать такое количество сделок, а отключить показ сделок возможности нет

сделки и соответственно стратегию - показывать не хочу

;)

SanAlex:

до топать - до топала   к 1909.13

а вот мой робот, меня сольёт

вроде не слил - сегодня скорее всего до сюда 1889.49 и обратно верх 

--------------------------------------------------

одно не могу понять - почему закрылись позиции вниз - в настройках нет закрытия по сигналу.

- должно было закрыть всё, по прибыли 

----------------------------------------------

понял почему так получилось - у меня профит стоял 130 000 - вот он взял эту сумму и закрыл позиции 

а по балансу - должен был закрыть, как достигнет 300 000 - но я минус 40 000 -по стоп ауту получил. 

короче всё правильно он отработал - а то я, уже начал грешить, что в роботе ошибка залегла 

Файлы:
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

Всем привет. Сделки по XAU/GBP и XAU/CHF:


XAU / GBP


XAU / CHF


Александр:

Молодец ! - Интересно а что бы Вы, хотели услышать ?

 
SanAlex:

Молодец ! - Интересно а что бы Вы, хотели услышать ?

Он внимательно читал ветку прогнозов в 14-ом и не мудрствуя лукаво косит бабосы :) 
по Gold вообще какая та, не разбери-ха. То вроде уже хотела пойти верх, теперь опять хочет вниз

сегодня скорее всего, хорошо пойдёт вниз от 1900.90 и до 1838.00

----------------------

стою пока верх до 1900.90 - там ловушка, надеюсь не забудут меня, взять с собой вниз  

Файлы:
XAUUSDDaily_9999.png  58 kb
XAUUSDM30_1900.90.png  30 kb
 
SanAlex:

по Gold вообще какая та, не разбери-ха. То вроде уже хотела пойти верх, теперь опять хочет вниз

....

Да нет по золоту неразберихи, даже если следовать упрощенному варианту разметки - цель восходящего движения этого года длстигнута, далее коррекциия:



Если брать более сложный вариант:

  • цель также достигнута, но на волновом уровне ниже...
  • следовательно и коррекцию ожидаю не такую глубокую...
    хотя судя по тому, что вторая волна была протяженной коррекцией, четвертая будет глубокой, но не с такими целями как на графике выше.
 

Вот график цены по золоту за 100 лет. Может будет интересно кому посмотреть.

Gold_100

Uladzimir Izerski:

Вот график цены по золоту за 100 лет. Может будет интересно кому посмотреть.


по Графику видно ,что должно что то произойти и цена пойдёт, скорее всего вниз.

