GOLD, Золото и XAUUSD - страница 54
Зависть вскипела? ;)))
Налей ее в чашку, да выпей, не парься
И все пройдет// с жадностью и азартом советую так же поступить...
Зависть к чему Леха? Ты пока ничего не подтвердил, только болтаешь
если имя даже не можешь прочитать, значит бесишься
продолжай, мне нравится что завидуешь
и кстати, мониторинг не в состоянии скушать такое количество сделок, а отключить показ сделок возможности нет
сделки и соответственно стратегию - показывать не хочу
;)
до топать - до топала к 1909.13
а вот мой робот, меня сольёт
вроде не слил - сегодня скорее всего до сюда 1889.49 и обратно верх
--------------------------------------------------
одно не могу понять - почему закрылись позиции вниз - в настройках нет закрытия по сигналу.
- должно было закрыть всё, по прибыли
----------------------------------------------
понял почему так получилось - у меня профит стоял 130 000 - вот он взял эту сумму и закрыл позиции
а по балансу - должен был закрыть, как достигнет 300 000 - но я минус 40 000 -по стоп ауту получил.
короче всё правильно он отработал - а то я, уже начал грешить, что в роботе ошибка залегла
Всем привет. Сделки по XAU/GBP и XAU/CHF:
XAU / GBP
XAU / CHF
Молодец ! - Интересно а что бы Вы, хотели услышать ?
по Gold вообще какая та, не разбери-ха. То вроде уже хотела пойти верх, теперь опять хочет вниз
сегодня скорее всего, хорошо пойдёт вниз от 1900.90 и до 1838.00
----------------------
стою пока верх до 1900.90 - там ловушка, надеюсь не забудут меня, взять с собой вниз
по Gold вообще какая та, не разбери-ха. То вроде уже хотела пойти верх, теперь опять хочет вниз....
Да нет по золоту неразберихи, даже если следовать упрощенному варианту разметки - цель восходящего движения этого года длстигнута, далее коррекциия:
Если брать более сложный вариант:
хотя судя по тому, что вторая волна была протяженной коррекцией, четвертая будет глубокой, но не с такими целями как на графике выше.
Вот график цены по золоту за 100 лет. Может будет интересно кому посмотреть.
Вот график цены по золоту за 100 лет. Может будет интересно кому посмотреть.
по Графику видно ,что должно что то произойти и цена пойдёт, скорее всего вниз.