GOLD, Золото и XAUUSD - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Точки предупредили :)))) Мой прогноз -> торговая неделя закончилась, магазин закрывается, лучше вырубить робота что бы он не наделал глупостей :))
Я уж пропущу - чрез месяц домашнее Вино подойдёт - можно и сейчас, но тогда из туалета не выйду
Точки предупредили :)))) Мой прогноз -> торговая неделя закончилась, магазин закрывается, лучше вырубить робота что бы он не наделал глупостей :))
Торговля для робота заканчивается позже
;)
Торговля для робота заканчивается позже
;)
Этим то они мне и нравятся; не просят повышение зарплаты за сверхурочные и вообще её не просят, не просят отпуск в августе, не жалуются на дескриминацию, у них не бывает месячных и головных болей. Непойму только почему их называют советниками или экспертами, ну да ладно, лишь бы хорошо работали :)))
...
У Вас слева окна графика предыдущие фракталы в вертикальной плоскости вырисовываются, или что это? Вообще, робот всё это рисует или сами рукаками?
ПО порядку:
По левому борту каждого графика могут по команде выводиться уровни сопротивления и поддержки рассчитанные на других операционных масштабах (других волновых уровнях).
Сам выставляю символы волновых вершин.
Программа в режиме реального времени проверяет на соответствие правилам волнового анализа по DML&EWA Technique и производит от выделенной волновой вершины построения вил Эндрюса , линий Шиффа или ценовых и временных уровней Фибоначчи в зависимости от заданной клавиатурной команды.
Все построение выводятся с настройками под следующую, развивающуюся волну.
ПО порядку:
Был на сайте, всё понятно, спасибо
24 сентября я вышел из продаж по следующим сигналам:
Частично оправданность решения подтвердилась, но конечная линия коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute не была протестирована и некая незавершенность сохранилась.
То есть на этом волновом уровне восходящий разворот не подтвержден.
Неопределенность.
КАК ВЫВОД:
Учитывая некую неопределенность - вне сделок до до формирования пробоя или отскока от блока из начальной и контрольной линии данных вил Эндрюса волнового уровня Minuette .
24 сентября я вышел из продаж по следующим сигналам:
Частично оправданность решения подтвердилась, но конечная линия коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute не была протестирована и некая незавершенность сохранилась.
То есть на этом волновом уровне восходящий разворот не подтвержден.
Неопределенность.
КАК ВЫВОД:
Учитывая некую неопределенность - вне сделок до до формирования пробоя или отскока от блока из начальной и контрольной линии данных вил Эндрюса волнового уровня Minuette .
Падение до 1670 гарантировано. По обычному macd
Гарантировано это слишком уверенно сказано, я бы применил термин вполне возможно :)
Гарантировано это слишком уверенно сказано, я бы применил термин вполне возможно :)
Вы точно Елена, или Елен(Олень)?