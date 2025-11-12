GOLD, Золото и XAUUSD - страница 50

Новый комментарий
[Удален]  
VVT:

Точки предупредили :)))) Мой прогноз -> торговая неделя закончилась, магазин закрывается, лучше вырубить робота что бы он не наделал глупостей :))

Я уж пропущу - чрез месяц домашнее Вино подойдёт - можно и сейчас, но тогда из туалета не выйду 

 
VVT:

Точки предупредили :)))) Мой прогноз -> торговая неделя закончилась, магазин закрывается, лучше вырубить робота что бы он не наделал глупостей :))

Торговля для робота заканчивается позже

;)

 
Renat Akhtyamov:

Торговля для робота заканчивается позже

;)

Этим то они мне и нравятся; не просят повышение зарплаты за сверхурочные и вообще её не просят, не просят отпуск в августе, не жалуются на дескриминацию, у них не бывает месячных и головных болей. Непойму только почему их называют советниками или экспертами, ну да ладно, лишь бы хорошо работали :)))

[Удален]  
Году продаем по 1874 с ТР 1770
 
VVT:

...

У Вас слева окна графика предыдущие фракталы в вертикальной плоскости вырисовываются, или что это? Вообще, робот всё это рисует или сами рукаками?

ПО порядку:

По левому борту каждого графика могут по команде выводиться уровни сопротивления и поддержки рассчитанные на других операционных масштабах (других волновых уровнях).

Сам выставляю символы волновых вершин.
Программа в режиме реального времени проверяет на соответствие правилам волнового анализа по DML&EWA Technique и производит от выделенной волновой вершины построения вил Эндрюса , линий Шиффа или ценовых и временных уровней Фибоначчи в  зависимости от заданной клавиатурной команды.
Все построение выводятся с настройками под следующую, развивающуюся волну.

 
Igor Bebeshin:

ПО порядку:

Был на сайте, всё понятно, спасибо

 

24 сентября я вышел из продаж по следующим сигналам:

 

  1. Тестирования линии Шиффа вил Эндрюса волнового уровняв Minuette в области пересечения с конечной линией коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute.
  2. Тестирования конечной линии нисходящих вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
  3. Решение было принято по этим сигналам, так как в пятницу торговать я не мог, а открытые сделки на выходные стараюсь не оставлять.
    Частично оправданность решения подтвердилась, но конечная линия коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute не была протестирована и некая незавершенность сохранилась.
  4. Что же сейчас? Чтобы разобраться построим якобы на сформированных вершинах разворотные вилы Эндрюса.
  5. Граница красной зоны конечных вил Эндрюса волнового уровня Minute не пробита.
    То есть на этом волновом уровне восходящий разворот не подтвержден.
  6. Но и контрольная линия данных вил не пробита - то есть и отмены разворота нет.
    Неопределенность.
  7. На младшем волновом Minuette напротив, граница красной зоны пробита, то есть подтвержден восходящий разворот, либо коррекция на данном волновом уровне.
  8. Подтверждением или отменой коррекции или восходящего разворота станет отскок или пробой блока из начальной и контрольной линии данных вил Эндрюса.

 

КАК ВЫВОД:
Учитывая некую неопределенность - вне сделок до до формирования пробоя или отскока от блока из начальной и контрольной линии данных вил Эндрюса волнового уровня Minuette .

[Удален]  
Igor Bebeshin:

24 сентября я вышел из продаж по следующим сигналам:

 

  1. Тестирования линии Шиффа вил Эндрюса волнового уровняв Minuette в области пересечения с конечной линией коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute.
  2. Тестирования конечной линии нисходящих вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
  3. Решение было принято по этим сигналам, так как в пятницу торговать я не мог, а открытые сделки на выходные стараюсь не оставлять.
    Частично оправданность решения подтвердилась, но конечная линия коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute не была протестирована и некая незавершенность сохранилась.
  4. Что же сейчас? Чтобы разобраться построим якобы на сформированных вершинах разворотные вилы Эндрюса.
  5. Граница красной зоны конечных вил Эндрюса волнового уровня Minute не пробита.
    То есть на этом волновом уровне восходящий разворот не подтвержден.
  6. Но и контрольная линия данных вил не пробита - то есть и отмены разворота нет.
    Неопределенность.
  7. На младшем волновом Minuette напротив, граница красной зоны пробита, то есть подтвержден восходящий разворот, либо коррекция на данном волновом уровне.
  8. Подтверждением или отменой коррекции или восходящего разворота станет отскок или пробой блока из начальной и контрольной линии данных вил Эндрюса.

 

КАК ВЫВОД:
Учитывая некую неопределенность - вне сделок до до формирования пробоя или отскока от блока из начальной и контрольной линии данных вил Эндрюса волнового уровня Minuette .

Падение до 1670 гарантировано. По обычному macd
 
Vladimir Baskakov:
Падение до 1670 гарантировано. По обычному macd

Гарантировано это слишком уверенно сказано, я бы применил термин вполне возможно :)

 
VVT:

Гарантировано это слишком уверенно сказано, я бы применил термин вполне возможно :)

Вы точно Елена, или Елен(Олень)?

1...434445464748495051525354555657...116
Новый комментарий