GOLD, Золото и XAUUSD - страница 84
Ежеквартальная статистика спроса и предложения по золоту .
Анализ по золоту:
Ну что сказать?... Тренд вверх - все индикаторы в плюсе..., а значит планировать свои сделки ТОЛЬКО вверх...
Но это не отменяет отслеживание рынка - форс-мажор еще никто не отменял...
Уверен, что это теханализ Наставника? Все индикаторы вверх, значит покупаем. Круто
У кого есть головка, которая работает, те разберутся , что им надо в ТЕКУЩЕЙ ситуации...
А так да, ОЧЕНЬ КРУТО!!!
На рынке золота наблюдается новый всплеск оптимистичных настроений.
На этой неделе 16 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в исследовании золота. Среди участников 11 аналитиков, или 69%, призвали к росту цен на золото на следующей неделе. В то же время два аналитика, или 13%, в краткосрочной перспективе придерживались медвежьего мнения по золоту, а три аналитика, или 19%, были нейтральны в отношении цен.
Мои мысли по золоту
Уверен, что это теханализ Наставника? Все индикаторы вверх, значит покупаем. Круто
вот ты сейчас в корне неправ
мы сейчас демонстрируем просто индикаторы. А результат берём с подаванов. То есть пофик на покупаем/продаём.
PS/ лень лазить по форуму - ну ведь было уже показано "последователями", что всё перерисовывается...такая мерзость. Не первый скриншот и всё продолжается
iMACD Four TimeFrames
Там Все вверх и шо, не особо
А где сигнал дел )? Неужто твой MACD тебе наврал?