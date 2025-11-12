GOLD, Золото и XAUUSD - страница 84

Ежеквартальная статистика спроса и предложения по золоту .


 

Анализ по золоту:


Ну что сказать?...   Тренд вверх - все индикаторы в плюсе..., а значит планировать свои сделки ТОЛЬКО  вверх...

Но это не отменяет отслеживание рынка - форс-мажор еще никто не отменял...

Serqey Nikitin #:

Уверен, что это теханализ Наставника? Все индикаторы вверх, значит покупаем. Круто
 
Vladimir Baskakov #:
Уверен, что это теханализ Наставника? Все индикаторы вверх, значит покупаем. Круто

У кого есть головка, которая работает, те разберутся , что им надо в ТЕКУЩЕЙ ситуации...

А так да, ОЧЕНЬ КРУТО!!!

 

На  рынке  золота  наблюдается новый всплеск  оптимистичных настроений.

На этой неделе 16 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в исследовании золота.  Среди участников 11 аналитиков, или 69%, призвали к росту цен на золото на следующей неделе.  В то же время два аналитика, или 13%, в краткосрочной перспективе придерживались медвежьего мнения по золоту, а три аналитика, или 19%, были нейтральны в отношении цен.


 

Мои мысли по золоту 


 
вот ты сейчас в корне неправ

мы сейчас демонстрируем просто индикаторы. А результат берём с подаванов. То есть пофик на покупаем/продаём. 

PS/ лень лазить по форуму - ну ведь было уже показано "последователями", что всё перерисовывается...такая мерзость. Не первый скриншот и всё продолжается

В коде базе есть советник, 

iMACD Four TimeFrames

Там Все вверх и шо, не особо

 
Vladimir Baskakov #:
А где сигнал дел )? Неужто твой MACD тебе наврал?
Andrei Trukhanovich #:
А где сигнал дел )? Неужто твой MACD тебе наврал?
Всё там же бро, насобирал деньги на подписку?
