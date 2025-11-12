GOLD, Золото и XAUUSD - страница 103

Обновление анализа ( см. выше... )...
 
Serqey Nikitin #:
Обновление анализа ( см. выше... )...
у меня что то спред конский который день на ф4ю и альпах держится около 200 пп на пяти-трех знаке.....
Это так и должно быть?
Вообще сейчас на xauusd -сколько ок спред?
Давно им не торговал. Как подступиться к торгам на ТАКОМ спреде пока не знаю.
 
Roman Shiredchenko #:
Спред влияет на краткосрочную торговлю...

Если есть возможность перейти на более солидную стратегию, то спред не будет влиять так резко...

 

Может у кого есть адекватное мнения по золоту на текущий момент?

Почему, в первую очередь.

 

Взял вчера золото в buy .


 
mixail789 mixajlof #:

По золоту в бай можно брать последние 2 года

 
Vitaly Muzichenko #:

при любой неопределённости покупают золото, то есть всегда..оно вообще только в long и "купил-держи" :-) может только плечо сыграть злую шутку

золото с 2004 года (20 лет, спад только с 13 до 15-го года) :


 
Vitaly Muzichenko #:

Согласен , я думаю  этот год стоит вообще отказаться от сделок  в short  и брать только  покупки на коррекции,к новому году золото и по 3000  может будет

 
Maxim Kuznetsov #:

Коррекция всегда возможна...

Главное - разобраться в текущем состоянии рынка и быстро реагировать на изменения...



Пока тренд вверх... ( все индикаторы в плюсе )...

 
Serqey Nikitin #:

Это не индикаторы, а дичь, которая перерисовывает на 3-6 баров в историю.

