Обновление анализа ( см. выше... )...
Спред влияет на краткосрочную торговлю...
Если есть возможность перейти на более солидную стратегию, то спред не будет влиять так резко...
Может у кого есть адекватное мнения по золоту на текущий момент?
Почему, в первую очередь.
Взял вчера золото в buy .
По золоту в бай можно брать последние 2 года
при любой неопределённости покупают золото, то есть всегда..оно вообще только в long и "купил-держи" :-) может только плечо сыграть злую шутку
золото с 2004 года (20 лет, спад только с 13 до 15-го года) :
Согласен , я думаю этот год стоит вообще отказаться от сделок в short и брать только покупки на коррекции,к новому году золото и по 3000 может будет
Коррекция всегда возможна...
Главное - разобраться в текущем состоянии рынка и быстро реагировать на изменения...
Пока тренд вверх... ( все индикаторы в плюсе )...
Это не индикаторы, а дичь, которая перерисовывает на 3-6 баров в историю.