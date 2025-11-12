GOLD, Золото и XAUUSD - страница 39

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Тебе только опросы делать, больше толку нет
Не надо так сильно расстраиваться...  Не каждому трейдеру  дано получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
[Удален]  
Serqey Nikitin:
Не надо так сильно расстраиваться...  Не каждому трейдеру  дано получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
Это да, тебе не светит
 
Vladimir Baskakov:
Это да, тебе не светит

Вот видишь, как легко поднять коллеге настроение?...

"Сделал гадость - на сердце радость!"

 
Serqey Nikitin:

Объясните Ваше ГАДАНИЕ : " Еще немного потопчится и рванёт вниз "...

Уже ДВА ГОДА этот инструмент "топчется " в одном направлении... Почему это должно прекратиться?...


Пока индикаторы не покажут РАЗВОРОТ, все Ваши ПРЕДСКАЗАНИЯ важны только для Вас  лично ...


Пока ВСЕ индикаторы показывают - ТРЕНД вверх...

Удивляет Ваша наивность и надежда о непрерывном росте, так не бывает, загляните в историю.

Индикаторы показывают уже свершившийся факт а не прогноз, что обсалютно разные вещи.

Не буду вступать в полемику, посмотрим, удачи Вам в Ваших анализах :)

 

Всем привет. Тут вообще не понятно в какую сторону выстрелит.

Я бы пока не торговал.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Тут вообще не понятно в какую сторону выстрелит.

Я бы пока не торговал.


Привет! сначала стрельнёт вниз - что бы я мог закупится, ну а потом всё по плану.

--------------------------

и вообще, какая разница в какую сторону , надо брать и туда и туда. вроде дают пока, такую возможность.  

Файлы:
XAUUSDM15.png  38 kb
 
ElenaVVT:

Удивляет Ваша наивность и надежда о непрерывном росте, так не бывает, загляните в историю.

Индикаторы показывают уже свершившийся факт а не прогноз, что обсалютно разные вещи.

Не буду вступать в полемику, посмотрим, удачи Вам в Ваших анализах :)

Мне тоже нравится Ваш анализ:

1. Несколько лет назад было событие, которое, как Вы считаете, должно повториться...

2. непрерывный рост - не бывает, а то что два года идет рост, так это просто аномалия...

3. Наступила осень, поэтому разворот будет..., вроде как два года ни одной осени не было...

Я тоже буду рад, если разворот этой осенью состоится...   Тогда я всем расскажу, что знаком с экстрасенсом уровня Ванги, которая предсказывает БУДУЩЕЕ!

 
SanAlex:

Привет! сначала стрельнёт вниз - что бы я мог закупится, ну а потом всё по плану. 

Сделает попытку нового максимума и ВНИЗ!!!

[Удален]  
ElenaVVT:

Сделает попытку нового максимума и ВНИЗ!!!

Вниз пойдёт - переключим эксперта на sell - будем от туда, потихоньку брать. 

 
Serqey Nikitin:

Мне тоже нравится Ваш анализ:

1. Несколько лет назад было событие, которое, как Вы считаете, должно повториться...

2. непрерывный рост - не бывает, а то что два года идет рост, так это просто аномалия...

3. Наступила осень, поэтому разворот будет..., вроде как два года ни одной осени не было...

Я тоже буду рад, если разворот этой осенью состоится...   Тогда я всем расскажу, что знаком с экстрасенсом уровня Ванги, которая предсказывает БУДУЩЕЕ!

Уважаемый, к Вашему сведению, кроме пары индикаторов и графика за последние пару лет есть много других источников информации, ладно,  если Вы до сих пор этого не знаете, то продолжать нет смысла, не буду вступать в полемику, посмотрим

1...323334353637383940414243444546...116
Новый комментарий