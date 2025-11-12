GOLD, Золото и XAUUSD - страница 39
Тебе только опросы делать, больше толку нет
Не надо так сильно расстраиваться... Не каждому трейдеру дано получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
Это да, тебе не светит
Вот видишь, как легко поднять коллеге настроение?...
"Сделал гадость - на сердце радость!"
Объясните Ваше ГАДАНИЕ : " Еще немного потопчится и рванёт вниз "...
Уже ДВА ГОДА этот инструмент "топчется " в одном направлении... Почему это должно прекратиться?...
Пока индикаторы не покажут РАЗВОРОТ, все Ваши ПРЕДСКАЗАНИЯ важны только для Вас лично ...
Пока ВСЕ индикаторы показывают - ТРЕНД вверх...
Удивляет Ваша наивность и надежда о непрерывном росте, так не бывает, загляните в историю.
Индикаторы показывают уже свершившийся факт а не прогноз, что обсалютно разные вещи.
Не буду вступать в полемику, посмотрим, удачи Вам в Ваших анализах :)
Всем привет. Тут вообще не понятно в какую сторону выстрелит.
Я бы пока не торговал.
Привет! сначала стрельнёт вниз - что бы я мог закупится, ну а потом всё по плану.
--------------------------
и вообще, какая разница в какую сторону , надо брать и туда и туда. вроде дают пока, такую возможность.
Мне тоже нравится Ваш анализ:
1. Несколько лет назад было событие, которое, как Вы считаете, должно повториться...
2. непрерывный рост - не бывает, а то что два года идет рост, так это просто аномалия...
3. Наступила осень, поэтому разворот будет..., вроде как два года ни одной осени не было...
Я тоже буду рад, если разворот этой осенью состоится... Тогда я всем расскажу, что знаком с экстрасенсом уровня Ванги, которая предсказывает БУДУЩЕЕ!
Привет! сначала стрельнёт вниз - что бы я мог закупится, ну а потом всё по плану.
Сделает попытку нового максимума и ВНИЗ!!!
Вниз пойдёт - переключим эксперта на sell - будем от туда, потихоньку брать.
Уважаемый, к Вашему сведению, кроме пары индикаторов и графика за последние пару лет есть много других источников информации, ладно, если Вы до сих пор этого не знаете, то продолжать нет смысла, не буду вступать в полемику, посмотрим