GOLD, Золото и XAUUSD - страница 26

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Сегодня я так понимаю, Вы в просадке ?

- иначе бы, похвастались. 

Лимитник не заципило. Бывает и такое. Поэтому сегодня золото ушло без меня (



[Удален]  
Александр:

Лимитник не заципило (. Бывает и такое

Бывает и очень часто - меня тоже, не взяли сегодня. У меня жёлтую Горизонтальную не зацепила

XAUUSDH2 

 
Александр:

Согласно своей ТС )

Это понятно, но смысл тогда здесь выкладывать уже итоги сделок?
 
lliioonnss:
Это понятно, но смысл тогда здесь выкладывать уже итоги сделок?

Смысл в том, что объяснить почему сегодня цена пошла вверх, а не вниз или наоборот может любой человек очень легко. НО ТОЛЬКО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Когда все уже свершилось.

 
Vitalii Ananev:

Смысл в том, что объяснить почему сегодня цена пошла вверх, а не вниз или наоборот может любой человек очень легко. НО ТОЛЬКО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Когда все уже свершилось.

Совершенно верно! Я выкладываю свое видение и понимание рынка в рамках своей торговой стратегии. Последний скрин с лимитником выставил, что бы показать свое видение до того как цена двинулась! В дальнейшем буду выкладывать сделки и со стопами!!! Они тоже есть!!! Куда без них. Сейчас рассматриваю золото в бай ( отбой от дневного уровня). Будет моя точка входа - зайду.
P.S. С лимитниками работаю очень редко, когда совсем нет возможности следить за рынком даже через телефон. Предпочитаю входы по рынку.
 

Сегодня получил СТОП.


 

Небольшая сделка после пробоя дневного уровня:


 
Alexsandr San:

Бывает и очень часто - меня тоже, не взяли сегодня. У меня жёлтую Горизонтальную не зацепила 

Не переживай, когданибудь тебя тоже возьмут,

не один такой «задним умом крепок»

 
Александр:

Сегодня получил СТОП.

Сочувствую, все за вас очень переживают, и ваши стопы всех расстраивают

 
Александр:

Сегодня получил СТОП.


Ручками торгуете?

1...192021222324252627282930313233...116
Новый комментарий