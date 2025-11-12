GOLD, Золото и XAUUSD - страница 26
Сегодня я так понимаю, Вы в просадке ?
- иначе бы, похвастались.
Лимитник не заципило. Бывает и такое. Поэтому сегодня золото ушло без меня (
Бывает и очень часто - меня тоже, не взяли сегодня. У меня жёлтую Горизонтальную не зацепила
Согласно своей ТС )
Это понятно, но смысл тогда здесь выкладывать уже итоги сделок?
Смысл в том, что объяснить почему сегодня цена пошла вверх, а не вниз или наоборот может любой человек очень легко. НО ТОЛЬКО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Когда все уже свершилось.
Сегодня получил СТОП.
Небольшая сделка после пробоя дневного уровня:
Бывает и очень часто - меня тоже, не взяли сегодня. У меня жёлтую Горизонтальную не зацепила
Не переживай, когданибудь тебя тоже возьмут,
не один такой «задним умом крепок»
Сочувствую, все за вас очень переживают, и ваши стопы всех расстраивают
Ручками торгуете?