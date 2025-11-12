GOLD, Золото и XAUUSD - страница 93
На сегодня хватит, главное вовремя остановится, вероятно сегодня пойти ниже будет сложно.
По GOLD как я понимаю ТНХНИЧЕСКИХ подтверждений нет - верно ?
А новости или какие то события - нет ?
Любые НОВОСТИ или СОБЫТИЯ прежде всего ОБЯЗАТЕЛЬНО будут отражены в ЦЕНЕ...
ЦЕНА учитывает ВСЕ!
это верно
вот они - 1950
И что?... Вы угадываете постоянно или ТОЛЬКО по большим праздникам?...
Может Вам лучше поиграть в СПОРТЛОТО?...
Советнику без разницы - закроет он позицию по 1945 или 1955... , главное - ПРИБЫЛЬ есть!
А у вас советник закрыл на 1955 - или ждет 1945
а он у вас прямое знание из космоса получает ? :) или он просто в спорт лото натренирован ?
p.s.
Нет не гадаю - просто уровни читаю и объемы смотрю
Вот теперь понятно!
Нарисовали УРОВНИ..., кстати Вы их "из космоса получаете"?... или во сне приснились?...
Нет, наверно УГАДАЛИ как в спортлото?...
Ну да ладно... Я всегда завидовал экстрасенсам, которые ВИДЯТ БУДУЩЕЕ...
Ах Вот в чем причина! это многое объясняет, не стоит завидовать мой друг-коллега.
Или вас как то очень сильно задело , что в 10 утра указал точный уровень ?
но ведь еще не 18:45 и я круто облажаюсь если цена ткнет в 1945 :)))) у вас будет повод размазать меня мордой об стол.
Вы меня не поняли! У меня работают ТОЛЬКО советники, где , как Вы понимаете, нет экстрасенсорики - ни грамма...
Но меня все устраивает!
А зависть? Это моя детская мечта про волшебников и магов... Ну должен же я иметь хотя бы один недостаток?...
Хотя развитое воображение, это, скорее всего, достоинство...
Ого, да вы мечта всего человечества!
ВСЕГО ОДИН НЕДОСТАТОК - при этом совершенно незначительный.
