GOLD, Золото и XAUUSD - страница 93

Новый комментарий
 

На сегодня хватит, главное вовремя остановится, вероятно  сегодня пойти ниже будет сложно.


 
Yuriy Zaytsev #:

По GOLD как я понимаю  ТНХНИЧЕСКИХ подтверждений нет - верно ?

А новости  или какие то события - нет ?

Любые НОВОСТИ или СОБЫТИЯ  прежде всего ОБЯЗАТЕЛЬНО будут отражены в ЦЕНЕ...


ЦЕНА учитывает ВСЕ!

 
Serqey Nikitin #:

Любые НОВОСТИ или СОБЫТИЯ  прежде всего ОБЯЗАТЕЛЬНО будут отражены в ЦЕНЕ...


ЦЕНА учитывает ВСЕ!

это верно

вот они - 1950


 
Yuriy Zaytsev #:

это верно

вот они - 1950


И что?...  Вы угадываете постоянно или ТОЛЬКО  по большим праздникам?...

Может Вам лучше поиграть в СПОРТЛОТО?...


Советнику без разницы - закроет он позицию по 1945 или 1955... , главное - ПРИБЫЛЬ есть!

 
Serqey Nikitin #:

И что?...  Вы угадываете постоянно или ТОЛЬКО  по большим праздникам?...

Может Вам лучше поиграть в СПОРТЛОТО?...


Советнику без разницы - закроет он позицию по 1945 или 1955... , главное - ПРИБЫЛЬ есть!

А у вас советник закрыл на 1955 - или  ждет 1945 

а он  у вас  прямое знание из космоса получает ? :) или он просто в спорт  лото натренирован ?

p.s.

Нет не гадаю - просто  уровни читаю  и объемы смотрю

 
Yuriy Zaytsev #:

А у вас советник закрыл на 1955 - или  ждет 1945 

а он  у вас  прямое знание из космоса получает ? :) или он просто в спорт  лото натренирован ?

p.s.

Нет не гадаю - просто  уровни читаю :)  и объемы смотрю

Вот теперь понятно!

Нарисовали УРОВНИ..., кстати Вы их  "из космоса получаете"?...  или во сне приснились?...

Нет,  наверно УГАДАЛИ как в спортлото?...

Ну да ладно...  Я всегда завидовал экстрасенсам, которые ВИДЯТ БУДУЩЕЕ...

 
Serqey Nikitin #:

Вот теперь понятно!

Нарисовали УРОВНИ..., кстати Вы их  "из космоса получаете"?...  или во сне приснились?...

Нет,  наверно УГАДАЛИ как в спортлото?...

Ну да ладно...  Я всегда завидовал экстрасенсам, которые ВИДЯТ БУДУЩЕЕ...

Ах Вот в чем причина!  это многое объясняет, не стоит завидовать мой друг-коллега.

Или вас как то очень сильно задело  ,  что в 10 утра  указал точный уровень ? 

   но ведь  еще не 18:45 и я круто облажаюсь если цена ткнет в 1945 :)))) у вас будет повод размазать меня мордой об стол.

 
Yuriy Zaytsev #:

Ах Вот в чем причина!  это многое объясняет, не стоит завидовать мой друг-коллега.

Или вас как то очень сильно задело  ,  что в 10 утра  указал точный уровень ? 

   но ведь  еще не 18:45 и я круто облажаюсь если цена ткнет в 1945 :)))) у вас будет повод размазать меня мордой об стол.

Вы меня не поняли!  У меня работают ТОЛЬКО советники, где , как Вы понимаете, нет экстрасенсорики - ни грамма...

Но меня все устраивает! 

А зависть?  Это моя детская мечта про волшебников и магов...  Ну должен же я иметь хотя бы один недостаток?...

Хотя развитое воображение, это, скорее всего, достоинство...

 
Serqey Nikitin #:

Вы меня не поняли!  У меня работают ТОЛЬКО советники, где , как Вы понимаете, нет экстрасенсорики - ни грамма...

Но меня все устраивает! 

А зависть?  Это моя детская мечта про волшебников и магов...  Ну должен же я иметь хотя бы один недостаток?...

Хотя развитое воображение, это, скорее всего, достоинство...

Ого, да вы мечта всего человечества!

ВСЕГО ОДИН НЕДОСТАТОК - при этом совершенно незначительный.

 
Yuriy Zaytsev #:

Ого, да вы мечта всего человечества!

ВСЕГО ОДИН НЕДОСТАТОК

Ну... да...  Есть такое...
1...8687888990919293949596979899100...116
Новый комментарий