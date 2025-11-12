GOLD, Золото и XAUUSD - страница 87
Золото продолжает свой рост ,сделка по ETF-GLD
Сделка по XAUCHF
Да, так обычно и бывает. Подождём.
отработало -теперь наверное небольшой отскок !?
Просто, закрытие дня.
XAU\USD=Daily Вроде как, сюда 1770.99 думает отскочить ?!
Как по мне, то наверх. Денег много, акции не нужны, значит - золото.
Анализ:
Текущее состояние - тренд вверх, но пока ОТКАТ (инд.3 в минусе)...
Оптимальное решение: пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ инд. в одну сторону.
XAU\USD-H1 Видимо сегодня, вернётся к 1827.86 и продолжит дальнейшее падение к 1770.99 . Хотя может и развернутся верх, если закрепится выше 1833.05 .
Анализ:
Текущее состояние - тренд вниз ( ВСЕ индикаторы в минусе )...
Для фиксации позиции ждем разворот самого быстрого индикатора из трех... Хотя закрытие можно настроить и на меньшем графике, например, 30 мин...
Варианты есть всегда...
Сделка по XAUAUD