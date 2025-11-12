GOLD, Золото и XAUUSD - страница 87

Новый комментарий
 

Золото продолжает свой рост  ,сделка  по ETF-GLD


 

Сделка по XAUCHF


[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Да, так обычно и бывает. Подождём. 

отработало -теперь наверное небольшой отскок !?

XAUUSDM30

 
SanAlex #:

отработало -теперь наверное небольшой отскок !?


Просто, закрытие дня. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Просто, закрытие дня. 

XAU\USD=Daily  Вроде как, сюда 1770.99 думает отскочить ?!

XAUUSDDaily 1770.99

 
SanAlex #:

XAU\USD=Daily  Вроде как, сюда 1770.99 думает отскочить ?!


Как по мне, то наверх. Денег много, акции не нужны, значит - золото. 

 

Анализ:

Текущее состояние - тренд вверх, но пока ОТКАТ (инд.3 в минусе)...

Оптимальное решение: пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ  инд. в одну сторону.

[Удален]  
SanAlex #:

XAU\USD=Daily  Вроде как, сюда 1770.99 думает отскочить ?!

XAU\USD-H1     Видимо сегодня, вернётся к 1827.86 и продолжит дальнейшее падение к  1770.99 . Хотя может и развернутся верх, если закрепится выше 1833.05 .

XAUUSDH1 1827.86

 
SanAlex #:

XAU\USD-H1     Видимо сегодня, вернётся к 1827.86 и продолжит дальнейшее падение к  1770.99 . Хотя может и развернутся верх, если закрепится выше 1833.05 .


Анализ:

Текущее состояние - тренд вниз ( ВСЕ индикаторы в минусе )...

Для фиксации позиции ждем разворот самого быстрого индикатора из трех...  Хотя закрытие можно настроить и на меньшем графике, например, 30 мин...


Варианты есть всегда...

 

Сделка по  XAUAUD


1...808182838485868788899091929394...116
Новый комментарий