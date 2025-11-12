GOLD, Золото и XAUUSD - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
Наскальная живопись - "Что вижу, то и пою!"...
Таких линеечек там можно напридумывать тыщу..., а тренд все еще продолжается...
На пять свечей ниже- точно такая же ситуация..., и на еще на пять свечей ниже - аналогичная... И Вы хотите сказать, что последнее художественное полотно - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разворот?...
как надо торговать золото
как надо торговать золото
Правильно : открыть позицию в НАЧАЛЕ тренда и ЗАКРЫТЬ позицию при развороте... И все - никаких лишних телодвижений, и мин риск.
А все остальное - это от НЕ УВЕРЕННОСТИ в своих способностях определять тренд...
как надо торговать золото
Ну да! вроде глянешь опосля - вроде всё так просто!
Наскальная живопись - "Что вижу, то и пою!"...
Таких линеечек там можно напридумывать тыщу..., а тренд все еще продолжается...
На пять свечей ниже- точно такая же ситуация..., и на еще на пять свечей ниже - аналогичная... И Вы хотите сказать, что последнее художественное полотно - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разворот?...
Проведите хоть одну ложную на восходящем тренде (пересечение прямой соединяющая два последних минимуму на дневных барах). И эта линеечка только одна из факторов
Приведите доводы, что тренд дальше не продолжится... Ваши СУБЪЕКТИВНЫЕ ЖЕЛАНИЯ можно пропустить...
точно говорю, карты подтверждают и монетку 5 раз подкидывал
Думаю, золото до FOMC или встречи Байден-Путин будет стоять в боковике
Это тут идёт конкурс "весёлые картинки" ? :-)
личное мнение - коррекция к 1880. Как дальше, зависит от того как именно и насколько быстро пройдёт коррекция. А вообще тренд вниз (общий "перебор" наверху).
жаль цели за пределами допустимыми ММ (на картинке серыми)