GOLD, Золото и XAUUSD - страница 81

Новый комментарий
 

Mikhail Simakov

Screenshot_20210612-134803.png

Наскальная живопись - "Что вижу, то и пою!"...

Таких линеечек там можно напридумывать тыщу..., а тренд все еще продолжается...

На пять свечей ниже- точно такая же ситуация..., и на еще на пять свечей ниже - аналогичная...  И Вы хотите сказать, что последнее художественное полотно - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разворот?...

 

как надо торговать золото

Файлы:
fm6G2wYXf1j.png  87 kb
 
webgopnik:

как надо торговать золото

Правильно :  открыть позицию в НАЧАЛЕ тренда и ЗАКРЫТЬ позицию при развороте...  И все - никаких лишних телодвижений, и мин риск.

А все остальное - это от НЕ УВЕРЕННОСТИ в своих способностях определять тренд...

[Удален]  
webgopnik:

как надо торговать золото

Ну да! вроде глянешь опосля - вроде всё так просто!

XAUUSDM5

 
Serqey Nikitin:

Наскальная живопись - "Что вижу, то и пою!"...

Таких линеечек там можно напридумывать тыщу..., а тренд все еще продолжается...

На пять свечей ниже- точно такая же ситуация..., и на еще на пять свечей ниже - аналогичная...  И Вы хотите сказать, что последнее художественное полотно - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разворот?...

Проведите хоть одну ложную на восходящем тренде (пересечение прямой соединяющая два  последних минимуму на дневных барах). И эта линеечка только одна из факторов
 
Mikhail Simakov:
Проведите хоть одну ложную на восходящем тренде (пересечение прямой соединяющая два  последних минимуму на дневных барах). И эта линеечка только одна из факторов
Приведите доводы, что тренд дальше не продолжится...  Ваши СУБЪЕКТИВНЫЕ ЖЕЛАНИЯ можно пропустить...
 
Serqey Nikitin:
Приведите доводы, что тренд дальше не продолжится...  Ваши СУБЪЕКТИВНЫЕ ЖЕЛАНИЯ можно пропустить...

точно говорю, карты подтверждают и монетку 5 раз подкидывал

 
Думаю, золото до FOMC или встречи Байден-Путин будет стоять в боковике
 
webgopnik:
Думаю, золото до FOMC или встречи Байден-Путин будет стоять в боковике
Да да, а потом как еб...ся
 

Это тут идёт конкурс "весёлые картинки" ? :-)



личное мнение - коррекция к 1880. Как дальше, зависит от того как именно и насколько быстро пройдёт коррекция. А вообще тренд вниз (общий "перебор" наверху). 

жаль цели за пределами допустимыми ММ (на картинке серыми)

1...747576777879808182838485868788...116
Новый комментарий