GOLD, Золото и XAUUSD - страница 57
Дождался ))). Сделка была психологически ОЧЕНЬ изнурительной!!! Хотелось несколько раз выйти и забыть о торговле до окончания выборов в США. Однако следовл своей стратегии - ждал... и ждал... Итог - Дождался!
Да, это реально железные нервы у вас.
Текущий анализ:
Сейчас ФЛЭТ - индикаторы направлены в разные стороны...
О развороте ТРЕНДА пока говорить рано - инд.7 все еще вверх...
Оптимальный вариант: пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...
Но некоторые трейдеры предпочитают работать во флэте, хотя понимают, что риски намного выше, чем при работе по тренду...
скорее всего уже произошёл разворот, если закрепится выше уровня "P"
График Н8 маловат для определения ТРЕНДА...
Существует мнение, что Трейдер сам определяет график для определения тренда... Но методически - это не правильно, так как тренд на рынке - ОДИН, а не несколько разных , в зависимости от графика...
Бог любит троицу 8*3=24
(Отца, Сына и Святого духа)
Взял по золоту БАЙ. Можно недельку отдохнуть ))) выборы... процентная ставки... не лучшая неделя для торговли.
Есть инструменты, которые мы понимаем. Похоже, золото - такой инструмент для Вас.
А то всё: Грааль, икона, молитва... Испив из Грааля, начинаешь понимать суть вещей. Можно просто начать её понимать, без испития.
