Maxim Kuznetsov #:

это не называется "продавать золото", это называется"усреднение золота" :-) это плохая привычка, которая приводит к убытку - это мартингейл.

Я вижу, что стратегия пробоя кажется хорошо отработанной.

Можете ли вы посоветовать материал, который поможет мне построить и точно настроить такую стратегию для GOLD?

Я видел хорошие учебники по стратегии пробоя MQL5 для CFD в целом.

В своем советнике я обычно стараюсь использовать комбинированные показания
ADX, WPR, Alligator(!) и RSI, как и при ручной торговле...

Некоторая неосведомленность все еще с моей стороны. Я вижу, что здесь 105 страниц сообщений, так что, возможно, введение во все это находится там.

 
У меня там четко стоит стоп, поэтому это не усреднение   а доливка )))
 
mixail789 mixajlof #:
...это не усреднение   а доливка )))

ахахаха

 

Долил немного еще


 
mixail789 mixajlof #:

Долил немного еще


Получил стоп, действительно оказалась плохая идея ))) 


 
Gunnar Forsgren #:

поторгуй а-ля биржа и спот, входы исключительно лимитками, закрытия только встречными. Идеи торговать пробои отпадут сами собой

hint: при торговле (золотом в том числе) неплохо подсматривать в стакан. А так как такового в MT нет, то смотреть в крипте xxx/USDT

 

Думаю 2640 протянет


 
mixail789 mixajlof #:

Я думаю, вы сможете быстро купить


Как вы устанавливаете индикацию? Можете поделиться своими настройками?
 
rajj84 #:
Как вы устанавливаете индикацию? Можете поделиться своими настройками?

Не понял, уточните вопрос

 

раз золото торгуете, может быть быть полезным :

золото движется 4000 пунктов (~1.5% номинала) в неделю. 

Можете это закладывать в индикаторы или рисование каналов и всяких опорных линий.

