GOLD, Золото и XAUUSD - страница 106
это не называется "продавать золото", это называется"усреднение золота" :-) это плохая привычка, которая приводит к убытку - это мартингейл.
Я вижу, что стратегия пробоя кажется хорошо отработанной.
Можете ли вы посоветовать материал, который поможет мне построить и точно настроить такую стратегию для GOLD?
Я видел хорошие учебники по стратегии пробоя MQL5 для CFD в целом.
В своем советнике я обычно стараюсь использовать комбинированные показания
ADX, WPR, Alligator(!) и RSI, как и при ручной торговле...
Некоторая неосведомленность все еще с моей стороны. Я вижу, что здесь 105 страниц сообщений, так что, возможно, введение во все это находится там.
...это не усреднение а доливка )))
ахахаха
Долил немного еще
Долил немного еще
Получил стоп, действительно оказалась плохая идея )))
Некоторая неосведомленность все еще с моей стороны. Я вижу, что здесь 105 страниц сообщений, так что, возможно, введение во все это находится там.
поторгуй а-ля биржа и спот, входы исключительно лимитками, закрытия только встречными. Идеи торговать пробои отпадут сами собой
hint: при торговле (золотом в том числе) неплохо подсматривать в стакан. А так как такового в MT нет, то смотреть в крипте xxx/USDT
Думаю 2640 протянет
Я думаю, вы сможете быстро купить
Как вы устанавливаете индикацию? Можете поделиться своими настройками?
Не понял, уточните вопрос
раз золото торгуете, может быть быть полезным :
золото движется 4000 пунктов (~1.5% номинала) в неделю.
Можете это закладывать в индикаторы или рисование каналов и всяких опорных линий.