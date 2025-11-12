GOLD, Золото и XAUUSD - страница 76

SanAlex:

сегодня на понижение - есть точки от которых происходит разворот.

- от жёлтых горизонтальных линии - разворотные точки верх.

 

Как-то все это не убедительно...

Вот подошла цена к первой "желтой линии" - открылись вверх!!!..., а цена пошла ко второй "желтой линии"...

И что делать?...

И кто сказал, что "желтые линии" проведены в ПРАВИЛЬНЫХ точках?...  Это все НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО : захотел - провел линию через вот эту красивенькую точку... А что , эта точка мне сильно НРАВИТСЯ...!  Но лучше подстраховаться и провести еще пару линий - чтобы НИКОГО НЕ ОБИДЕТЬ!!!...  Вот теперь совсем стало красиво!

[Удален]  
желтые линии это отложенные ордера - цена коснётся сработает buy. установил я их там, потому что там уровни от Индикаторов.

\\\\\\\\\\\\\

видно она уже развернулась - от серенькой линии обычно разворачивается и к серенькой противоположной возвращается

XAUUSDH2 2   

 
ЛЮБОЕ действие Трейдера должно быть ОБОСНОВАНО, а не взято с потолка...

Представьте себе торговлю сто лет назад: нет стопов и отложенных ордеров...  Что Вы будете делать?...

Все эти ИСКУССТВЕННЫЕ прибамбасы создают ВИДИМОСТЬ прибыльной торговли!  На самом деле - они запутывают Трейдера, не позволяя принять ПРАВИЛЬНОЕ решение!

По Вашей схеме могут открыться все три ордера вверх, а цена медленно будет продолжать ползти вниз...

[Удален]  
всё может быть - форекс не предсказуем и очень рискован. Кто не рискует тот не пьёт шампанского 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

я же вас не заставляю - я вслух высказал своё мнения, решает каждый сам.

 
Это Вы себя так уговариваете, чтобы оправдать собственные ошибки?...

[Удален]  
у кого нет ошибок? - ошибки нас учат жизни

 
ВЕСЕЛО!   Хорошая фраза - можем прикрыться от всего...
 
Не ошибается только тот, кто ничего не делает!

[Удален]  
и я об том же!

 
фраза "что нас не убивает то делает сильнее" к усреднению по золоту не относится :-)

