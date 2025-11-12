GOLD, Золото и XAUUSD - страница 76
сегодня на понижение - есть точки от которых происходит разворот.
- от жёлтых горизонтальных линии - разворотные точки верх.
Как-то все это не убедительно...
Вот подошла цена к первой "желтой линии" - открылись вверх!!!..., а цена пошла ко второй "желтой линии"...
И что делать?...
И кто сказал, что "желтые линии" проведены в ПРАВИЛЬНЫХ точках?... Это все НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО : захотел - провел линию через вот эту красивенькую точку... А что , эта точка мне сильно НРАВИТСЯ...! Но лучше подстраховаться и провести еще пару линий - чтобы НИКОГО НЕ ОБИДЕТЬ!!!... Вот теперь совсем стало красиво!
желтые линии это отложенные ордера - цена коснётся сработает buy. установил я их там, потому что там уровни от Индикаторов.
видно она уже развернулась - от серенькой линии обычно разворачивается и к серенькой противоположной возвращается
ЛЮБОЕ действие Трейдера должно быть ОБОСНОВАНО, а не взято с потолка...
Представьте себе торговлю сто лет назад: нет стопов и отложенных ордеров... Что Вы будете делать?...
Все эти ИСКУССТВЕННЫЕ прибамбасы создают ВИДИМОСТЬ прибыльной торговли! На самом деле - они запутывают Трейдера, не позволяя принять ПРАВИЛЬНОЕ решение!
По Вашей схеме могут открыться все три ордера вверх, а цена медленно будет продолжать ползти вниз...
всё может быть - форекс не предсказуем и очень рискован. Кто не рискует тот не пьёт шампанского
я же вас не заставляю - я вслух высказал своё мнения, решает каждый сам.
Это Вы себя так уговариваете, чтобы оправдать собственные ошибки?...
у кого нет ошибок? - ошибки нас учат жизни
Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
и я об том же!
фраза "что нас не убивает то делает сильнее" к усреднению по золоту не относится :-)