GOLD, Золото и XAUUSD - страница 15
Мне нравится больше: "то, что сегодня стоит дорого, завтра может стоить ещё дороже" (вроде Баффет)
Для Баффета выгодно, чтобы покупали те активы, которые он купил, когда то на минимуме
предлагаю создать закрытую группу, участники, которой будут приводить свой аналитический анализ по золоту.
Не помню, кто сказал: "минимумы нужны для того, чтобы их пробивать"
С таким представлением о торговле золотом, Вам лучше не торговать им...
Мое представление не заканчивается на этой фразе, по поводу золота на данный момент, я бы лучше отсиделся в кэше. Я считаю, что тенденция на снижение, посмотрите отчеты COT. Но,возможно, краткосрочные покупки
Вот тест советника. Он покупает, когда цена выше на 60 пунктов скользящей средней ( на часовом графике, период=48), а продает, когда на 60 пунктов ниже. Как раз сегодня сигал, но я ничего не утверждаю, что цена так и дальше будет падать просто вероятный анализ. В советнике данные с начала 2016 года
А вот тест советнике, основанного на волновом анализе, и снова сегодня сигнал на продажу
Mikhail Simakov
Причем тут анализы графика?
Золотом торгуют не по графическому анализу, а в зависимости с политическими
и экономическими ситуациями. Совсем недавно ФРС уменьшила ставку, следовательно
доллар стал дешевле, значит золото будет расти!
Mikhail Simakov
выводы нужно сделать противоположные