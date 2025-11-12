GOLD, Золото и XAUUSD - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Походу золото низы отработала - и теперь будет целится к 1928.59
прошёл не большой промежуток времени а цель(1917.95) всё ближе
XAUUSD_Daily
Идет коррекционная волна вверх. Но тренд вниз. Красная линия это верхняя граница канала вниз старшего уровня.
Недельные бары
до конца лета - пощупает цену 2095.61
По золоту "Бриллиант"! Взлетит!
до конца лета - пощупает цену 2095.61
покупать?
Ситуация
покупать?
При возможном развороте доллара, ммм
покупать?
покупать - как можно ближе к 1841.08 и оттуда к цели 2095.61
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
на данный момент - нацелилась к 1903.00
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
как рванула - прямо сегодня решила к 1903.00
Анализ на Н3 :
Тренд, конечно же, вверх...
Но именно сейчас - откат.
Оптимальное решение - пока вне рынка... Ждем разворота ВСЕХ индикаторов в одну сторону, в том числе и на 1час графике...