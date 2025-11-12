GOLD, Золото и XAUUSD - страница 79

SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

Походу золото низы отработала - и теперь будет целится к 1928.59

XAUUSDDaily_1928.59__1

прошёл не большой промежуток времени а цель(1917.95) всё ближе 

XAUUSDDaily

 

XAUUSD_Daily 

Идет коррекционная волна вверх. Но тренд вниз. Красная линия это верхняя граница канала вниз старшего уровня. 

XAUUSD_Daily_05

 

Недельные бары

до конца лета - пощупает цену 2095.61

XAUUSDDaily 2095.61

 



По золоту "Бриллиант"! Взлетит!

 
SanAlex:

до конца лета - пощупает цену 2095.61


покупать?

 

Ситуация

Ситуация

 
Mikhail Simakov:

покупать?

При возможном развороте доллара, ммм

Mikhail Simakov:

покупать?

покупать - как можно ближе к 1841.08 и оттуда к цели   2095.61

XAUUSDWeekly 1841.08

на данный момент - нацелилась к 1903.00

XAUUSDH1 1903.00

как рванула - прямо сегодня решила к  1903.00

XAUUSDH2ххх


 

Анализ на Н3 :

Тренд, конечно же, вверх...

Но именно сейчас - откат.

Оптимальное решение - пока вне рынка...  Ждем разворота ВСЕХ индикаторов в одну сторону, в том числе и на 1час графике...

