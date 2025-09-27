CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) Regno Unito Input m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Prezzi
Medio 0.1% -0.9%
0.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Indice dei Prezzi alla Produzione Input (PPI) m/m mostra una variazione dei prezzi delle materie prime e del carburante acquistati dai produttori britannici in un dato mese rispetto al precedente. Il calcolo dell'indice include materiali e combustibili importati e nazionali. Inoltre, non è limitato ai materiali utilizzati nel prodotto finale, ma include ciò che è richiesto dalle aziende nella loro normale gestione quotidiana (come pasti per i dipendenti, forniture per ufficio, carburanti per auto aziendali, ecc.).

L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100.

L'indicatore si basa sui dati di un sondaggio tra i produttori di tutto il paese. I pesi sono dati alle componenti dell'indice, a seconda del loro impatto sui costi totali. Gli indici sono destagionalizzati.

L'indice riflette le spese operative dei produttori britannici ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) Regno Unito Input m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
dic 2024
0.1%
-0.9%
0.0%
nov 2024
0.0%
-0.1%
0.1%
ott 2024
0.1%
-1.2%
-1.0%
set 2024
-1.0%
-0.3%
-0.3%
ago 2024
-0.5%
-0.3%
lug 2024
-0.1%
-0.8%
giu 2024
-0.8%
0.5%
-0.6%
mag 2024
0.0%
-0.6%
0.8%
apr 2024
0.6%
-0.1%
mar 2024
-0.1%
0.4%
0.3%
feb 2024
-0.4%
-0.7%
-0.1%
gen 2024
-0.8%
-1.4%
-0.4%
dic 2023
-1.2%
-1.0%
-0.4%
nov 2023
-0.3%
-0.5%
0.5%
ott 2023
0.4%
-0.5%
0.6%
set 2023
0.4%
-0.5%
0.8%
ago 2023
0.4%
-0.5%
-0.4%
lug 2023
-0.4%
-0.7%
-1.3%
giu 2023
-1.3%
-0.3%
-1.2%
mag 2023
-1.5%
-0.6%
0.1%
apr 2023
-0.3%
-0.5%
0.2%
mar 2023
0.2%
-0.4%
0.0%
feb 2023
-0.1%
0.7%
0.4%
gen 2023
-0.1%
0.8%
-1.1%
dic 2022
-1.1%
0.9%
-0.2%
ott 2022
0.6%
1.0%
0.9%
set 2022
0.4%
1.1%
-0.9%
ago 2022
-1.2%
1.2%
0.0%
lug 2022
0.1%
1.0%
1.8%
giu 2022
1.8%
0.9%
2.4%
mag 2022
2.1%
0.7%
2.7%
apr 2022
1.1%
2.6%
4.6%
mar 2022
5.2%
0.5%
1.8%
feb 2022
1.4%
0.2%
1.5%
gen 2022
0.9%
0.0%
0.1%
dic 2021
-0.2%
0.0%
1.5%
nov 2021
1.0%
0.0%
1.6%
ott 2021
1.4%
0.0%
0.8%
set 2021
0.4%
0.0%
0.5%
ago 2021
0.4%
0.0%
1.3%
lug 2021
0.8%
0.0%
0.5%
giu 2021
-0.1%
0.0%
1.2%
mag 2021
1.1%
0.0%
1.2%
apr 2021
1.2%
-0.1%
1.9%
mar 2021
1.3%
0.0%
0.9%
feb 2021
0.6%
0.0%
1.0%
gen 2021
0.7%
0.0%
1.2%
dic 2020
0.8%
0.0%
0.4%
nov 2020
0.2%
-0.3%
0.4%
ott 2020
0.2%
0.0%
0.3%
12345
