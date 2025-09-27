Calendario Economico
M4 Money Supply Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Basso
|0.1%
|0.5%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.4%
|
0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
M4 Money Supply Banca d’Inghilterra m/m mostra variazioni percentuali della sterlina in circolazione nel mese in un dato mese rispetto al mese precedente.
Il M4 Money Supply copre:
- Detenzione di banconote e monete in sterline da parte del settore privato
- Depositi in sterline, compresi i certificati di deposito
- Crediti sulle IFM del Regno Unito derivanti da repo.
- Commercial paper e altri strumenti, comprese le obbligazioni a scadenza originale a cinque anni emesse dalle IFM del Regno Unito
- Detenzione stimata di banconote in sterline
M4 rappresenta la stima più liquida del money supply.
Un aumento dell'offerta di moneta è la misura della crescita inflazionistica. Di norma, più denaro circola nel sistema monetario nazionale, maggiore è l'inflazione. Per raggiungere l'obiettivo inflazionistico del 2%, la Banca d'Inghilterra attua un programma di allentamento quantitativo, aumentando artificialmente l'offerta di moneta.
La crescita dell'offerta di moneta non influisce sulle quotazioni della sterlina, essendo informazioni amministrative.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"M4 Money Supply Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
