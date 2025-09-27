CalendarioSezioni

M4 Money Supply Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Banca d'Inghilterra (Bank of England)
Settore
Denaro
Basso 0.1% 0.5%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

M4 Money Supply Banca d’Inghilterra m/m mostra variazioni percentuali della sterlina in circolazione nel mese in un dato mese rispetto al mese precedente.

Il M4 Money Supply copre:

  • Detenzione di banconote e monete in sterline da parte del settore privato
  • Depositi in sterline, compresi i certificati di deposito
  • Crediti sulle IFM del Regno Unito derivanti da repo.
  • Commercial paper e altri strumenti, comprese le obbligazioni a scadenza originale a cinque anni emesse dalle IFM del Regno Unito
  • Detenzione stimata di banconote in sterline

M4 rappresenta la stima più liquida del money supply.

Un aumento dell'offerta di moneta è la misura della crescita inflazionistica. Di norma, più denaro circola nel sistema monetario nazionale, maggiore è l'inflazione. Per raggiungere l'obiettivo inflazionistico del 2%, la Banca d'Inghilterra attua un programma di allentamento quantitativo, aumentando artificialmente l'offerta di moneta.

La crescita dell'offerta di moneta non influisce sulle quotazioni della sterlina, essendo informazioni amministrative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"M4 Money Supply Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.1%
0.5%
0.3%
giu 2025
0.3%
0.1%
0.2%
mag 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
apr 2025
0.0%
0.9%
0.3%
mar 2025
0.3%
0.0%
0.2%
feb 2025
0.2%
0.6%
1.4%
gen 2025
1.3%
0.0%
0.1%
dic 2024
0.1%
0.0%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
ott 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
set 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
ago 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
lug 2024
0.3%
0.1%
0.5%
giu 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
mag 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
apr 2024
0.1%
0.0%
0.7%
mar 2024
0.7%
0.6%
feb 2024
0.5%
0.0%
gen 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
dic 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
nov 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
ott 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
set 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
ago 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
lug 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
giu 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
mag 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
apr 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
mar 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
feb 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
gen 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
dic 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
nov 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
ott 2022
0.0%
0.9%
2.1%
set 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
ago 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
lug 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
giu 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
mag 2022
0.5%
0.6%
0.0%
apr 2022
0.0%
0.4%
0.1%
mar 2022
0.1%
0.4%
1.0%
feb 2022
1.0%
0.5%
0.1%
gen 2022
0.1%
0.4%
0.0%
dic 2021
0.1%
0.5%
0.7%
nov 2021
0.7%
0.5%
0.6%
ott 2021
0.6%
0.5%
0.7%
set 2021
0.6%
0.5%
0.5%
ago 2021
0.5%
0.4%
0.1%
lug 2021
0.1%
0.6%
0.6%
giu 2021
0.5%
0.8%
0.5%
123456
