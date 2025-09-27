La Produttività del Lavoro a/a riflette il rapporto tra l'efficienza reale del lavoro e il tempo di lavoro trascorso. L'indicatore è calcolato come una variazione del volume di beni o servizi prodotti per ora lavorativa nel trimestre in un dato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

I dati sono pubblicati dall'Ufficio britannico per le statistiche nazionali sulla base di un'indagine sulle famiglie e le imprese, nonché utilizzando i dati dei conti nazionali, vale a dire le stime del valore aggiunto lordo. Tenendo conto della necessaria raccolta dei dati di origine, i dati sulla produttività del lavoro vengono pubblicati una settimana dopo la pubblicazione dei conti nazionali trimestrali. I dati vengono pubblicati con un ritardo, circa tre mesi dopo il periodo di riferimento. La produttività del lavoro è calcolata per l'intera economia nel suo complesso e separatamente per industria.

La produttività del lavoro è un fattore importante, che può determinare il potenziale produttivo dell'economia. I paesi con una forte crescita della produttività del lavoro tendono ad avere tassi di crescita economica più elevati insieme a un'inflazione più bassa.

In generale, è considerato la forza trainante dietro i cambiamenti a lungo termine negli standard di vita medi. Pertanto, una crescita superiore alle aspettative è considerata positiva per l'economia nazionale e potrebbe avere un moderato effetto positivo a breve termine sulle quotazioni della sterlina britannica.

