Produttività del Lavoro Regno Unito a/a (United Kingdom Labour Productivity y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Lavoro
Medio -0.8%
-2.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
La Produttività del Lavoro a/a riflette il rapporto tra l'efficienza reale del lavoro e il tempo di lavoro trascorso. L'indicatore è calcolato come una variazione del volume di beni o servizi prodotti per ora lavorativa nel trimestre in un dato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

I dati sono pubblicati dall'Ufficio britannico per le statistiche nazionali sulla base di un'indagine sulle famiglie e le imprese, nonché utilizzando i dati dei conti nazionali, vale a dire le stime del valore aggiunto lordo. Tenendo conto della necessaria raccolta dei dati di origine, i dati sulla produttività del lavoro vengono pubblicati una settimana dopo la pubblicazione dei conti nazionali trimestrali. I dati vengono pubblicati con un ritardo, circa tre mesi dopo il periodo di riferimento. La produttività del lavoro è calcolata per l'intera economia nel suo complesso e separatamente per industria.

La produttività del lavoro è un fattore importante, che può determinare il potenziale produttivo dell'economia. I paesi con una forte crescita della produttività del lavoro tendono ad avere tassi di crescita economica più elevati insieme a un'inflazione più bassa.

In generale, è considerato la forza trainante dietro i cambiamenti a lungo termine negli standard di vita medi. Pertanto, una crescita superiore alle aspettative è considerata positiva per l'economia nazionale e potrebbe avere un moderato effetto positivo a breve termine sulle quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produttività del Lavoro Regno Unito a/a (United Kingdom Labour Productivity y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
4 Q 2024 prelim.
-0.8%
-2.3%
3 Q 2024
-2.4%
-1.8%
3 Q 2024 prelim.
-1.8%
-0.3%
2 Q 2024
-0.3%
-0.1%
2 Q 2024 prelim.
-0.1%
0.1%
1 Q 2024
0.1%
0.1%
1 Q 2024 prelim.
0.1%
-0.3%
4 Q 2023
-0.3%
-0.3%
4 Q 2023 prelim.
-0.3%
0.6%
3 Q 2023
0.6%
-0.3%
3 Q 2023 prelim.
-0.3%
0.3%
2 Q 2023
0.3%
0.1%
2 Q 2023 prelim.
0.1%
-0.6%
1 Q 2023
-0.6%
-0.6%
1 Q 2023 prelim.
-0.6%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
-0.1%
4 Q 2022 prelim.
-0.1%
1.0%
3 Q 2022
0.9%
1.4%
3 Q 2022 prelim.
1.4%
0.4%
2 Q 2022
0.4%
-1.0%
2 Q 2022 prelim.
-1.0%
-0.8%
1 Q 2022
-0.8%
-0.8%
1 Q 2022 prelim.
-0.8%
0.7%
4 Q 2021
0.7%
0.5%
4 Q 2021 prelim.
0.5%
-4.3%
3 Q 2021
-4.5%
-4.8%
3 Q 2021 prelim.
-4.8%
4.3%
2 Q 2021
4.3%
3.1%
2 Q 2021
3.1%
0.9%
1 Q 2021
0.9%
1.0%
1 Q 2021 prelim.
1.0%
-0.7%
4 Q 2020
-0.7%
-1.1%
4 Q 2020 prelim.
-1.1%
4.0%
3 Q 2020
4.0%
3.0%
3 Q 2020 prelim.
3.0%
-1.8%
2 Q 2020
-1.8%
-3.0%
2 Q 2020 prelim.
-3.0%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.4%
1 Q 2020 prelim.
-0.4%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
0.3%
4 Q 2019 prelim.
0.3%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
0.0%
3 Q 2019 prelim.
0.0%
-0.5%
2 Q 2019
-0.5%
-0.6%
2 Q 2019 prelim.
-0.6%
-0.2%
1 Q 2019
-0.2%
-0.2%
1 Q 2019 prelim.
-0.2%
-0.1%
4 Q 2018
-0.1%
-0.2%
4 Q 2018 prelim.
-0.2%
0.2%
3 Q 2018
0.2%
0.1%
