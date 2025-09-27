CalendarioSezioni

Immatricolazioni Auto Nuove Regno Unito m/m (United Kingdom New Car Registrations m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Società dei Produttori e Commercianti di Automobili (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
Settore
Azienda
Basso N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Immatricolazioni di Nuove Auto m/m riflettono una variazione del numero di autovetture di nuova immatricolazione nel Regno Unito, nel mese in corso rispetto al mese precedente. Il quarto giorno lavorativo di ogni mese, la Società dei Produttori e Commercianti di Automobili (SMMT) pubblica i dati sulle nuove immatricolazioni dell'ultimo mese. Sono disponibili dati separati per tipo di veicolo, produttore e regione.

I dati per il calcolo del report vengono raccolti dalle autorità di regolamentazione locali e dalle compagnie assicurative. Il rapporto include solo le nuove auto, che hanno ricevuto le targhe per la prima volta. Tutte le auto che sono già state precedentemente immatricolate nel paese o all'estero sono escluse dal rapporto. Pertanto, i dati delle immatricolazioni riflettono direttamente le vendite di auto.

La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel paese. Tuttavia, le vendite e le immatricolazioni di automobili possono anche essere influenzate da fattori non economici, come l'inasprimento degli standard ambientali. Pertanto, l'effetto dell'indicatore sulle quotazioni valutarie è limitato. In generale, valori superiori al previsto possono avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Immatricolazioni Auto Nuove Regno Unito m/m (United Kingdom New Car Registrations m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
27.5%
giu 2025
27.5%
24.7%
mag 2025
24.7%
-66.3%
apr 2025
-66.3%
324.8%
mar 2025
324.8%
-39.7%
feb 2025
-39.7%
-1.0%
gen 2025
-1.0%
-8.3%
dic 2024
-8.3%
6.5%
nov 2024
6.5%
-47.6%
ott 2024
-47.6%
225.4%
set 2024
225.4%
-42.7%
ago 2024
-42.7%
-17.7%
lug 2024
-17.7%
21.4%
giu 2024
21.4%
10.0%
mag 2024
10.0%
-57.7%
apr 2024
-57.7%
274.4%
mar 2024
274.4%
-40.6%
feb 2024
-40.6%
1.3%
gen 2024
1.3%
-9.9%
dic 2023
-9.9%
2.0%
nov 2023
2.0%
-43.7%
ott 2023
-43.7%
218.3%
set 2023
218.3%
-41.0%
ago 2023
-41.0%
8.2%
lug 2023
8.2%
22.1%
giu 2023
22.1%
9.2%
mag 2023
9.2%
-53.8%
apr 2023
-53.8%
286.6%
mar 2023
286.6%
-43.6%
feb 2023
-43.6%
2.7%
gen 2023
2.7%
-10.1%
dic 2022
-10.1%
6.4%
nov 2022
6.4%
-40.4%
ott 2022
-40.4%
227.2%
set 2022
227.2%
-38.6%
ago 2022
-38.6%
-20.4%
lug 2022
-20.4%
13.3%
giu 2022
13.3%
4.4%
mag 2022
4.4%
-51.1%
apr 2022
-51.1%
312.7%
mar 2022
312.7%
-48.7%
feb 2022
-48.7%
6.0%
gen 2022
6.0%
-6.1%
dic 2021
-6.1%
8.9%
nov 2021
8.9%
-50.6%
ott 2021
-50.6%
216.5%
set 2021
216.5%
-44.8%
ago 2021
-44.8%
-33.8%
lug 2021
-33.8%
18.8%
1234
