Le Vendite al Dettaglio a/a mostrano variazioni del valore dei beni al dettaglio venduti nel Regno Unito durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo si basa su un sondaggio, che campiona 5.000 attività di vendita al dettaglio.

Il questionario raccoglie dati sull'intero fatturato al dettaglio nel paese, compresi i singoli negozi, i mercati, le vendite porta a porta e telefoniche. Una domanda separata riguarda l'importo totale delle vendite al dettaglio effettuate online.

Le statistiche delle vendite al dettaglio includono il costo di cibo, abbigliamento, scarpe, articoli per la casa, ecc. L'indicatore tiene conto separatamente della vendita al dettaglio non in negozio (porta a porta, bancarelle, vendite su Internet, ecc.). I servizi non sono inclusi: vacanze, tariffe aeree e biglietti del treno, assicurazioni, banche, ecc. Un indice destagionalizzato viene calcolato in base ai risultati dell'indagine. L'indice è calcolato in relazione a un anno base del 2013 con un livello di riferimento di 100. Una variazione dell'indice mese per mese e da un anno all'altro è misurata in percentuale.

Questo indicatore è uno dei primi indicatori dell'efficacia della politica economica. Viene utilizzato nella preparazione delle relazioni nazionali (PIL, saldo dei conti correnti, ecc.). Le misure di regolamentazione economica sono adottate sulla base dell'RSI. Nel calcolo del PIL, l'RSI viene utilizzato per misurare la spesa per consumi finali delle famiglie (quando il PIL è misurato dall'approccio della spesa).

Essendo una misura dell'attività dei consumatori, la crescita dell'indice delle vendite al dettaglio può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori: