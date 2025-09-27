L'Indice dei Prezzi alla Produzione Core (PPI) a/a riflette la variazione dell'importo ricevuto dai produttori britannici dalla vendita di beni nei mercati nazionali ed esteri, nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Oltre al costo di produzione, che include i costi di manodopera, le materie prime, la manutenzione dell'energia e dell'impresa, il prezzo di vendita include anche il markup del produttore, gli interessi su prestiti, la manutenzione di strutture ed edifici e i costi di noleggio. Tutti i numeri di indice escludono l'IVA, ma includono l'accisa sulle sigarette, i tabacchi lavorati, l'alcol e i prodotti petroliferi.

I prezzi di prodotti alimentari, alcolici, del tabacco e dei prodotti petroliferi sono esclusi dal calcolo dell'indicatore a causa della loro elevata volatilità. Altri beni sono divisi nei gruppi principali:

Abbigliamento, tessuti e cuoio;

Carta e stampa

Prodotti chimici e farmaceutici

Metallo, macchinari e attrezzature

Prodotti informatici, elettrici e ottici

Mezzi di trasporto

Altri prodotti manifatturieri

Le merci di queste categorie sono raggruppate in un carrello. I prezzi di produzione per i beni sono raccolti da un sondaggio mensile dei produttori. L'indice è calcolato su base ponderata rispetto al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100. I pesi vengono adeguati ogni cinque anni.

Il PPI di output riflette i prezzi di produzione dei beni e caratterizza l'inflazione dal punto di vista del produttore. Pertanto, è leggermente superiore ai dati sull'inflazione al consumo. La crescita dell'indice è solitamente vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori: