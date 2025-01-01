Il Discorso del Governatore della Banca d'Inghilterra (BoE) Bailey riflette la posizione ufficiale del regolatore britannico sulla politica monetaria e sulle tendenze di variazione dei tassi di interesse, pertanto ogni discorso viene attentamente esaminato dai partecipanti al mercato e dagli analisti.

Andrew Bailey è governatore della Banca d'Inghilterra dal 2020. Prima di assumere questa posizione, Bailey è stato Chief Executive della Financial Conduct Authority (FCA) e Vice Governatore della Banca d’Inghilterra. Bailey parla spesso in pubblico: oltre ai regolari discorsi al Parlamento britannico e alle conferenze stampa della BoE, il Governatore partecipa a forum economici internazionali, parla a congressi e conferenze e annuncia le dichiarazioni ufficiali della BoE.

Il Governatore della Banca d'Inghilterra è colui che ha la massima influenza sulle quotazioni della sterlina tra tutti gli altri dipendenti della Banca d'Inghilterra e degli organi di vigilanza del Regno Unito. Il Governatore ha accesso alle informazioni complete sulle intenzioni del Comitato di Politica Monetaria della BoE e ai pareri dei suoi membri separati. Pertanto, le sue dichiarazioni sono spesso attentamente monitorate da analisti ed economisti.

Se la retorica di Andrew Bailey suggerisce possibili sviluppi nella futura politica monetaria, come l'imminente inasprimento o allentamento, ciò potrebbe avere un effetto a breve termine sulle quotazioni della sterlina. Se Bailey caratterizza positivamente il mercato del lavoro britannico o afferma la crescita inflazionistica, questo può anche essere visto come positivo per le quotazioni in GBP. Tutti questi fattori possono dare agli investitori un accenno di un aumento a breve termine del tasso di interesse della BoE.