Calendario Economico
Indice dei Prezzi alla Produzione Core (IPP) del Regno Unito Produzione m/m (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)
|Basso
|0.0%
|0.1%
|
0.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’Indice dei Prezzi alla Produzione Core (PPI) m/m riflette la variazione dell'importo ricevuto dai produttori britannici dalla vendita di beni nei mercati nazionali ed esteri, nel mese in questione rispetto al mese precedente.
Oltre al costo di produzione, che include i costi di manodopera, le materie prime, la manutenzione dell'energia e dell'impresa, il prezzo di vendita include anche il markup del produttore, gli interessi su prestiti, la manutenzione di strutture ed edifici e i costi di noleggio. Tutti i numeri di indice escludono l'IVA, ma includono l'accisa sulle sigarette, i tabacchi lavorati, l'alcol e i prodotti petroliferi.
I prezzi di prodotti alimentari, alcolici, del tabacco e dei prodotti petroliferi sono esclusi dal calcolo dell'indicatore a causa della loro elevata volatilità. Altri beni sono divisi nei gruppi principali:
- Abbigliamento, tessuti e cuoio;
- Carta e stampa
- Prodotti chimici e farmaceutici
- Metallo, macchinari e attrezzature
- Prodotti informatici, elettrici e ottici
- Mezzi di trasporto
- Altri prodotti manifatturieri
Le merci di queste categorie sono raggruppate in un carrello. I prezzi di produzione per i beni sono raccolti da un sondaggio mensile dei produttori. L'indice è calcolato su base ponderata rispetto al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100. I pesi vengono adeguati ogni cinque anni.
Il PPI di output riflette i prezzi di produzione dei beni e caratterizza l'inflazione dal punto di vista del produttore. Pertanto, è leggermente superiore ai dati sull'inflazione al consumo. La crescita dell'indice è solitamente vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Core (IPP) del Regno Unito Produzione m/m (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
