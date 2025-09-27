Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)
|Medio
|0.2%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il PIL 3m/3m rappresenta il valore di tutti i beni e servizi prodotti nel Regno Unito, nei 3 mesi indicati rispetto al periodo simile precedente. Il calcolo del PIL include anche la spesa per i beni fabbricati e i servizi forniti. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)"indicatore macroeconomico.
