Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
PIL
Medio 0.2%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PIL 3m/3m rappresenta il valore di tutti i beni e servizi prodotti nel Regno Unito, nei 3 mesi indicati rispetto al periodo simile precedente. Il calcolo del PIL include anche la spesa per i beni fabbricati e i servizi forniti. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.2%
0.3%
apr 2025
0.7%
0.7%
feb 2025
0.6%
0.3%
dic 2024
0.1%
-0.1%
set 2024
0.1%
0.2%
ago 2024
0.2%
0.5%
lug 2024
0.5%
0.6%
giu 2024
0.6%
0.8%
mag 2024
0.9%
0.8%
apr 2024
0.7%
0.6%
mar 2024
0.6%
0.2%
feb 2024
0.2%
0.0%
gen 2024
-0.1%
-0.3%
dic 2023
-0.3%
-0.4%
nov 2023
-0.2%
-0.2%
ott 2023
0.0%
0.0%
set 2023
0.0%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.1%
lug 2023
0.2%
0.2%
giu 2023
0.2%
0.1%
mag 2023
0.0%
0.1%
apr 2023
0.1%
0.1%
mar 2023
0.1%
0.2%
feb 2023
0.1%
0.2%
gen 2023
0.0%
0.0%
dic 2022
0.0%
-0.1%
nov 2022
-0.3%
-0.4%
ott 2022
-0.3%
-0.2%
set 2022
-0.2%
-0.1%
ago 2022
-0.3%
0.1%
lug 2022
0.0%
-0.1%
giu 2022
-0.1%
0.3%
mag 2022
0.4%
0.3%
apr 2022
0.2%
0.8%
mar 2022
0.8%
0.8%
feb 2022
1.0%
1.3%
gen 2022
1.1%
1.0%
dic 2021
1.0%
1.0%
nov 2021
1.1%
0.9%
ott 2021
0.9%
1.3%
set 2021
1.3%
2.7%
ago 2021
2.9%
4.2%
lug 2021
3.6%
4.8%
giu 2021
4.8%
3.6%
mag 2021
3.6%
1.5%
apr 2021
1.5%
-1.5%
mar 2021
-1.5%
-1.7%
feb 2021
-1.6%
-1.4%
gen 2021
-1.7%
1.0%
dic 2020
1.0%
4.5%
12
Esporta

