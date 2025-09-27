Calendario Economico
Produttività del Lavoro Regno Unito t/t (United Kingdom Labour Productivity q/q)
|Medio
|0.7%
|
-1.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produttività del Lavoro t/t riflette il rapporto tra l'efficienza reale del lavoro e il tempo di lavoro trascorso. L'indicatore è calcolato come una variazione del volume di beni o servizi prodotti per ora lavorativa nel trimestre in un dato trimestre rispetto al trimestre precedente. Quando si analizzano le variazioni trimestre su trimestre, è necessario prestare molta attenzione ai dati di origine, poiché la produttività del lavoro in alcuni settori dipende fortemente da fattori stagionali e di calendario.
I dati sono pubblicati dall'Ufficio britannico per le statistiche nazionali sulla base di un'indagine sulle famiglie e le imprese, nonché utilizzando i dati dei conti nazionali, vale a dire le stime del valore aggiunto lordo. Tenendo conto della necessaria raccolta dei dati di origine, i dati sulla produttività del lavoro vengono pubblicati una settimana dopo la pubblicazione dei conti nazionali trimestrali. I dati vengono pubblicati con un ritardo, circa tre mesi dopo il periodo di riferimento. La produttività del lavoro è calcolata per l'intera economia nel suo complesso e separatamente per industria.
La produttività del lavoro è un fattore importante, che può determinare il potenziale produttivo dell'economia. I paesi con una forte crescita della produttività del lavoro tendono ad avere tassi di crescita economica più elevati insieme a un'inflazione più bassa.
In generale, è considerato la forza trainante dietro i cambiamenti a lungo termine negli standard di vita medi. Pertanto, una crescita superiore alle aspettative è considerata positiva per l'economia nazionale e potrebbe avere un moderato effetto positivo a breve termine sulle quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produttività del Lavoro Regno Unito t/t (United Kingdom Labour Productivity q/q)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress