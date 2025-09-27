Calendario Economico
Modifica del Conteggio dei Richiedenti nel Regno Unito (United Kingdom Claimant Count Change)
|Medio
|25.9 K
|33.9 K
|
15.3 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|20.2 K
|
25.9 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Claimant Count Change presenta una variazione del numero totale di persone che chiedono sussidi di disoccupazione durante il mese in corso. L'indicatore è calcolato sulla base di dati amministrativi sul sistema di prestazioni e sostegno sociale.
Ciò include le persone che richiedono sussidi di disoccupazione e richiedono altre forme di sostegno finanziario in caso di perdita di opportunità di guadagno. Ad esempio, tali moduli includono il cosiddetto Credito Universale, un pagamento mensile, che ora sostituisce sei precedenti benefici e addebiti annullati.
Un cambiamento nel conteggio dei richiedenti è collegato alla crescita della disoccupazione, ma non sono assolutamente identici. In primo luogo, non tutti i disoccupati chiedono prestazioni e sono ufficialmente registrati. In secondo luogo, alcune persone che non sono obbligate a cercare lavoro (ad esempio a causa di malattia o disabilità) possono anche avere diritto alle prestazioni.
Tuttavia, l'indicatore riflette la situazione del mercato del lavoro. La crescita del conteggio dei richiedenti indica un deterioramento del mercato del lavoro. Le relazioni sull'occupazione sono uno dei fattori più importanti che influenzano le azioni del Comitato di Politica Monetaria della BoE; pertanto la debolezza del mercato del lavoro può avere un effetto negativo sulle quotazioni della GBP.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Modifica del Conteggio dei Richiedenti nel Regno Unito (United Kingdom Claimant Count Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
