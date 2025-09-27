Claimant Count Change presenta una variazione del numero totale di persone che chiedono sussidi di disoccupazione durante il mese in corso. L'indicatore è calcolato sulla base di dati amministrativi sul sistema di prestazioni e sostegno sociale.

Ciò include le persone che richiedono sussidi di disoccupazione e richiedono altre forme di sostegno finanziario in caso di perdita di opportunità di guadagno. Ad esempio, tali moduli includono il cosiddetto Credito Universale, un pagamento mensile, che ora sostituisce sei precedenti benefici e addebiti annullati.

Un cambiamento nel conteggio dei richiedenti è collegato alla crescita della disoccupazione, ma non sono assolutamente identici. In primo luogo, non tutti i disoccupati chiedono prestazioni e sono ufficialmente registrati. In secondo luogo, alcune persone che non sono obbligate a cercare lavoro (ad esempio a causa di malattia o disabilità) possono anche avere diritto alle prestazioni.

Tuttavia, l'indicatore riflette la situazione del mercato del lavoro. La crescita del conteggio dei richiedenti indica un deterioramento del mercato del lavoro. Le relazioni sull'occupazione sono uno dei fattori più importanti che influenzano le azioni del Comitato di Politica Monetaria della BoE; pertanto la debolezza del mercato del lavoro può avere un effetto negativo sulle quotazioni della GBP.

Ultimi valori: