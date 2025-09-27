CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Modifica del Conteggio dei Richiedenti nel Regno Unito (United Kingdom Claimant Count Change)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Lavoro
Medio 25.9 K 33.9 K
15.3 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
20.2 K
25.9 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Claimant Count Change presenta una variazione del numero totale di persone che chiedono sussidi di disoccupazione durante il mese in corso. L'indicatore è calcolato sulla base di dati amministrativi sul sistema di prestazioni e sostegno sociale.

Ciò include le persone che richiedono sussidi di disoccupazione e richiedono altre forme di sostegno finanziario in caso di perdita di opportunità di guadagno. Ad esempio, tali moduli includono il cosiddetto Credito Universale, un pagamento mensile, che ora sostituisce sei precedenti benefici e addebiti annullati.

Un cambiamento nel conteggio dei richiedenti è collegato alla crescita della disoccupazione, ma non sono assolutamente identici. In primo luogo, non tutti i disoccupati chiedono prestazioni e sono ufficialmente registrati. In secondo luogo, alcune persone che non sono obbligate a cercare lavoro (ad esempio a causa di malattia o disabilità) possono anche avere diritto alle prestazioni.

Tuttavia, l'indicatore riflette la situazione del mercato del lavoro. La crescita del conteggio dei richiedenti indica un deterioramento del mercato del lavoro. Le relazioni sull'occupazione sono uno dei fattori più importanti che influenzano le azioni del Comitato di Politica Monetaria della BoE; pertanto la debolezza del mercato del lavoro può avere un effetto negativo sulle quotazioni della GBP.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Modifica del Conteggio dei Richiedenti nel Regno Unito (United Kingdom Claimant Count Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
25.9 K
33.9 K
15.3 K
mag 2025
33.1 K
31.2 K
-21.1 K
feb 2025
44.2 K
31.5 K
2.8 K
gen 2025
22.0 K
13.4 K
-15.1 K
nov 2024
0.3 K
27.3 K
-10.9 K
ott 2024
26.6 K
89.6 K
10.1 K
set 2024
27.9 K
0.3 K
ago 2024
23.7 K
135.0 K
lug 2024
135.0 K
26.4 K
36.2 K
giu 2024
32.3 K
50.3 K
mag 2024
50.3 K
8.3 K
8.4 K
apr 2024
8.9 K
10.9 K
mar 2024
10.9 K
9.7 K
4.1 K
feb 2024
16.8 K
10.4 K
3.1 K
gen 2024
14.1 K
12.5 K
5.5 K
dic 2023
11.7 K
-0.7 K
0.6 K
nov 2023
16.0 K
-2.1 K
8.9 K
ott 2023
17.8 K
-3.4 K
8.9 K
set 2023
20.4 K
-4.7 K
0.9 K
ago 2023
0.9 K
-6.0 K
7.4 K
lug 2023
29.1 K
-7.3 K
16.2 K
giu 2023
25.7 K
-8.6 K
-22.5 K
mag 2023
-13.6 K
-9.6 K
23.4 K
apr 2023
46.7 K
-10.8 K
26.5 K
mar 2023
28.2 K
-11.8 K
-18.8 K
feb 2023
-11.2 K
-12.4 K
-30.3 K
gen 2023
-12.9 K
-12.9 K
-3.2 K
dic 2022
19.7 K
-13.3 K
16.1 K
nov 2022
30.4 K
-13.3 K
-6.4 K
ott 2022
3.3 K
-12.6 K
3.9 K
set 2022
25.5 K
-11.4 K
1.1 K
ago 2022
6.3 K
-9.2 K
-14.5 K
lug 2022
-10.6 K
-6.1 K
-26.8 K
giu 2022
-20.1 K
-2.1 K
-34.7 K
mag 2022
-19.7 K
2.5 K
-65.5 K
apr 2022
-56.9 K
7.4 K
-81.6 K
mar 2022
-46.9 K
12.5 K
-58.0 K
feb 2022
-48.1 K
17.8 K
-67.3 K
gen 2022
-31.9 K
23.2 K
-51.6 K
dic 2021
-43.3 K
29.1 K
-95.1 K
nov 2021
-49.7 K
34.9 K
-58.5 K
ott 2021
-14.9 K
40.2 K
-85.9 K
set 2021
-51.1 K
47.3 K
-88.0 K
ago 2021
-58.6 K
55.6 K
-48.9 K
lug 2021
-7.8 K
64.4 K
-136.1 K
giu 2021
-114.7 K
79.3 K
-151.4 K
mag 2021
-92.6 K
94.7 K
-55.8 K
apr 2021
-15.1 K
105.7 K
-19.4 K
mar 2021
10.2 K
113.0 K
67.2 K
feb 2021
86.5 K
116.5 K
-20.8 K
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento