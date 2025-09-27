L'Indice dei Prezzi delle Abitazioni di Halifax (HPI) m/m dimostra una variazione del prezzo di case e proprietà nel mese in un dato mese rispetto al mese precedente. È calcolato dal più grande prestatore di mutui ipotecari del Regno Unito Halifax Bank of Scotland (HBOS), sulla base di serie di dati a lungo termine. La statistica mensile dei dati sui prezzi degli immobili ipotecari risale al 1983. Questi dati a lungo termine vengono utilizzati per calcolare un prezzo della casa "standardizzato" e misurarne le variazioni.

Il prezzo di una casa dipende dalle sue caratteristiche, comprese le proprietà fisiche (dimensioni e numero di stanze), nonché dal tipo di quartiere in cui si trova la casa. Pertanto, il costo medio della casa viene calcolato utilizzando una regressione edonica piuttosto che una semplice media aritmetica. Ciò consente di calcolare il prezzo di una casa media "tipica" del Regno Unito e il suo cambiamento nel tempo. Questa casa "tipica" non esiste fisicamente; rappresenta un certo modello con determinate caratteristiche, che, a loro volta, sono utilizzate in una formula matematica.

Le informazioni HPI derivano dai dati di prestito di Halifax. Le transazioni immobiliari pagate in contanti non sono incluse nei dati di esempio. L'indice è destagionalizzato, perché i mesi invernali tendono a vedere aumenti dei prezzi più deboli e la primavera/estate vede aumenti più elevati a causa dei cambiamenti dell'attività di mercato.

Halifax Housing Price Index è un indice di inflazione alternativo nel mercato immobiliare del Regno Unito. Il suo vantaggio rispetto all'HPI fornito dall'Office for National Statistics è un campionamento più approfondito dei dati (dal 1983 sono state raccolte statistiche mensili sulla variazione dei prezzi). Il punto debole è la fonte di dati limitata (solo prestiti ipotecari emessi da Halifax, nessuna transazione in contanti).

La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina poiché indica un aumento inflazionistico nel mercato immobiliare.

Ultimi valori: