CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Credito al Consumo della Banca d'Inghilterra (BoE) esclusi i Prestiti agli Studenti m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Banca d'Inghilterra (Bank of England)
Settore
Consumatore
Basso £​1.622 B £​1.184 B
£​1.471 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​1.222 B
£​1.622 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Credito al Consumo Banca d’Inghilterra m/m riflette una variazione dell'importo di tutto il credito in sterline non pagato emesso a persone residenti nel Regno Unito da banche del Regno Unito nel mese in questione rispetto a quello precedente.

I prestiti per l'istruzione emessi agli studenti sono esclusi dal calcolo dell'indicatore. Inoltre, l'indicatore non include le imprese non costituite in società e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Il valore riflette solo i prestiti delle famiglie per le spese correnti in beni e servizi.

La versione dettagliata del rapporto include informazioni separate sui seguenti tipi di prestito: prestito con carta di credito e prestiti "altri" (come scoperti e prestiti bancari in contanti).

I prestiti in sterline agli individui sono forniti da tre tipi principali di organizzazioni:

  • Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.
  • Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.
  • Altri istituti di credito specializzati. Ciò include i concedenti di credito non bancari e non immobiliari del Regno Unito, i prestatori di mutui specializzati, i rivenditori, il governo, le società, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.

Il Credito al Consumo è un indicatore principale dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio. La crescita dell'indicatore consente la previsione di un aumento dell'attività dei consumatori e può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Credito al Consumo della Banca d'Inghilterra (BoE) esclusi i Prestiti agli Studenti m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
£​1.622 B
£​1.184 B
£​1.471 B
giu 2025
£​1.417 B
£​1.154 B
£​0.920 B
mag 2025
£​0.859 B
£​1.143 B
£​1.944 B
apr 2025
£​1.580 B
£​1.029 B
£​1.102 B
mar 2025
£​0.875 B
£​1.097 B
£​1.307 B
feb 2025
£​1.358 B
£​1.524 B
£​1.701 B
gen 2025
£​1.740 B
£​0.952 B
£​1.062 B
dic 2024
£​1.045 B
£​0.912 B
£​0.905 B
nov 2024
£​0.878 B
£​1.050 B
£​0.995 B
ott 2024
£​1.098 B
£​1.175 B
£​1.221 B
set 2024
£​1.231 B
£​1.256 B
£​1.352 B
ago 2024
£​1.295 B
£​1.266 B
£​1.231 B
lug 2024
£​1.215 B
£​1.373 B
£​0.869 B
giu 2024
£​1.162 B
£​1.199 B
£​1.494 B
mag 2024
£​1.513 B
£​1.262 B
£​0.790 B
apr 2024
£​0.730 B
£​1.433 B
£​1.422 B
mar 2024
£​1.577 B
£​1.429 B
feb 2024
£​1.378 B
£​1.770 B
gen 2024
£​1.877 B
£​1.267 B
£​1.197 B
dic 2023
£​1.197 B
£​1.400 B
£​2.058 B
nov 2023
£​2.005 B
£​1.348 B
£​1.411 B
ott 2023
£​1.289 B
£​1.527 B
£​1.370 B
set 2023
£​1.391 B
£​1.432 B
£​1.681 B
ago 2023
£​1.644 B
£​1.433 B
£​1.271 B
lug 2023
£​1.191 B
£​1.417 B
£​1.637 B
giu 2023
£​1.661 B
£​1.371 B
£​1.090 B
mag 2023
£​1.144 B
£​1.595 B
£​1.513 B
apr 2023
£​1.586 B
£​1.507 B
£​1.615 B
mar 2023
£​1.574 B
£​1.516 B
£​1.485 B
feb 2023
£​1.413 B
£​1.057 B
£​1.686 B
gen 2023
£​1.597 B
£​1.001 B
£​0.786 B
dic 2022
£​0.493 B
£​1.149 B
£​1.488 B
nov 2022
£​1.507 B
£​0.759 B
£​0.748 B
ott 2022
£​0.769 B
£​0.913 B
£​0.608 B
set 2022
£​0.745 B
£​1.256 B
£​1.215 B
ago 2022
£​1.077 B
£​1.615 B
£​1.482 B
lug 2022
£​1.425 B
£​1.331 B
£​1.772 B
giu 2022
£​1.781 B
£​1.124 B
£​0.903 B
mag 2022
£​0.844 B
£​1.362 B
£​1.377 B
apr 2022
£​1.399 B
£​1.600 B
£​1.288 B
mar 2022
£​1.303 B
£​1.263 B
£​1.563 B
feb 2022
£​1.876 B
£​0.721 B
£​0.143 B
gen 2022
£​0.608 B
£​1.035 B
£​0.817 B
dic 2021
£​0.831 B
£​0.976 B
£​0.999 B
nov 2021
£​1.233 B
£​0.470 B
£​0.828 B
ott 2021
£​0.706 B
£​0.291 B
£​0.289 B
set 2021
£​0.231 B
£​-0.711 B
£​0.526 B
ago 2021
£​0.351 B
£​-0.759 B
£​0.032 B
lug 2021
£​-0.042 B
£​-0.871 B
£​0.302 B
giu 2021
£​0.308 B
£​-0.946 B
£​0.430 B
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento