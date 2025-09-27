Calendario Economico
Credito al Consumo della Banca d'Inghilterra (BoE) esclusi i Prestiti agli Studenti m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)
|Basso
|£1.622 B
|£1.184 B
|
£1.471 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|£1.222 B
|
£1.622 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Credito al Consumo Banca d’Inghilterra m/m riflette una variazione dell'importo di tutto il credito in sterline non pagato emesso a persone residenti nel Regno Unito da banche del Regno Unito nel mese in questione rispetto a quello precedente.
I prestiti per l'istruzione emessi agli studenti sono esclusi dal calcolo dell'indicatore. Inoltre, l'indicatore non include le imprese non costituite in società e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Il valore riflette solo i prestiti delle famiglie per le spese correnti in beni e servizi.
La versione dettagliata del rapporto include informazioni separate sui seguenti tipi di prestito: prestito con carta di credito e prestiti "altri" (come scoperti e prestiti bancari in contanti).
I prestiti in sterline agli individui sono forniti da tre tipi principali di organizzazioni:
- Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.
- Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.
- Altri istituti di credito specializzati. Ciò include i concedenti di credito non bancari e non immobiliari del Regno Unito, i prestatori di mutui specializzati, i rivenditori, il governo, le società, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.
Il Credito al Consumo è un indicatore principale dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio. La crescita dell'indicatore consente la previsione di un aumento dell'attività dei consumatori e può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Credito al Consumo della Banca d'Inghilterra (BoE) esclusi i Prestiti agli Studenti m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
