Credito al Consumo Banca d’Inghilterra m/m riflette una variazione dell'importo di tutto il credito in sterline non pagato emesso a persone residenti nel Regno Unito da banche del Regno Unito nel mese in questione rispetto a quello precedente.

I prestiti per l'istruzione emessi agli studenti sono esclusi dal calcolo dell'indicatore. Inoltre, l'indicatore non include le imprese non costituite in società e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Il valore riflette solo i prestiti delle famiglie per le spese correnti in beni e servizi.

La versione dettagliata del rapporto include informazioni separate sui seguenti tipi di prestito: prestito con carta di credito e prestiti "altri" (come scoperti e prestiti bancari in contanti).

I prestiti in sterline agli individui sono forniti da tre tipi principali di organizzazioni:

Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.

Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.

Altri istituti di credito specializzati. Ciò include i concedenti di credito non bancari e non immobiliari del Regno Unito, i prestatori di mutui specializzati, i rivenditori, il governo, le società, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.

Il Credito al Consumo è un indicatore principale dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio. La crescita dell'indicatore consente la previsione di un aumento dell'attività dei consumatori e può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.

